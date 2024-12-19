قسد تكشف عن تهديدات داعش في شمال سوريا وتدعو لحماية المنشآت

وأوضح عبدي، خلال مقابلة مع صحيفة "ذي وورلد" البريطانية، أن هناك خططاً لشن هجمات على السجون التي تضم أفراد داعش أو عائلاتهم، مؤكداً أن هذه الهجمات تشكل تهديداً كبيراً على الأمن في المنطقة.

وأضاف عبدي أن الهجمات التركية بالتعاون مع الفصائل المسلحة الموالية لها تؤثر على قدرة قوات سوريا الديمقراطية على تأمين هذه المنشآت، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة. وتابع قائلاً: "نواصل العمل الجاد للحفاظ على هذه المنشآت تحت السيطرة وضمان أمنها بشكل كامل".

وفيما يتعلق بالتهديدات التركية ضد مدينة كوباني، أشار عبدي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تتوقع من المسؤولين الأميركيين أن يضغطوا على تركيا لوقف هجماتها على المدينة، مطالباً بضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأكد أن الوضع في كوباني يعد حاسماً، وأن قسد ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن استمرار استعداداتها العسكرية على الحدود التركية السورية، مع تأكيدها أن هذه الاستعدادات ستتواصل حتى "إلقاء الأكراد سلاحهم".

من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية على أهمية وقف التصعيد العسكري وتوسيع الحلول عبر الحوار، داعية إلى تجنب أي تصعيد إضافي قد يهدد الاستقرار في المنطقة.

وفي خطوة تصعيدية، دعت قسد أهل كوباني إلى حمل السلاح والوقوف في وجه الهجمات التركية والفصائل الموالية لها، مؤكدة أن المدينة ستظل محمية تحت أي ظرف من الظروف.