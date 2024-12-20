اليابان: دون اللعب بها أو الخوف منها.. قردة يحتمون بدفء نار الحطب والاستمتاع بطعم البطاطا المشوية

سيتمكن زوار حديقة حيوان في محافظة آيتشي بوسط اليابان من مشاهدة القرود تتدفأ حول نار المخيم مع انخفاض درجات الحرارة.

ويمكن للزوار وخاصة الأطفال الاستمتاع بالمشهد الشتائي الكلاسيكي كل عام في مركز قرود اليابان في مدينة إينوياما.

ويبدأ العرض العام السبت، لكن الجهة المسؤولة عن المركز دعت دعوة وسائل الإعلام الجمعة لمشاهدة القرود وهي تتجمع حول النار وتتناول البطاطا الحلوة المشوية بنهم واستمتماع بدفئها.

يعود تاريخ الحدث الموسمي إلى عام 1959 عندما أحرق حراس حديقة الحيوان، الخشب من الأشجار التي سقطت بفعل إعاصر قوي حيث تروي الحكايات أن القرود الصغيرة كانت أول من اقترب من النار للتدفئة.

وسيستمر الحدث حتى 26 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

وقد تحدث حارس حديقة الحيوانات هوريكاوا هاروكي عن القصة حيث أكد أنها تعود إلى عام 1959، ومنذ ذلك الحين تعلمت أجيال من القرود عدم الخوف من النارن فغدا المشهد فريدا من نوعه في مركز القرود، قود دافئة مسترخية تأكل البطاطا المشوية