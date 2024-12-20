اعلان

اليابان: دون اللعب بها أو الخوف منها.. قردة يحتمون بدفء نار الحطب والاستمتاع بطعم البطاطا المشوية

قردة حول النار في حديقة حيوان وسط اليابان
قردة حول النار في حديقة حيوان وسط اليابان
حقوق النشر JPNHK viz EBU
بقلم: يورونيوز
نشرت في
قردة تتدفأ حول نار مخيم في حديقة حيوان بوسط اليابان، وتجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث يشكل فرصة فريدة لرؤية التفاعل بين القرود والنار في بيئة محمية، القردة لم تلعب بالنار لكنها لم تعد تخشاها

سيتمكن زوار حديقة حيوان في محافظة آيتشي بوسط اليابان من مشاهدة القرود تتدفأ حول نار المخيم مع انخفاض درجات الحرارة.

اعلان
اعلان

ويمكن للزوار وخاصة الأطفال الاستمتاع بالمشهد الشتائي الكلاسيكي كل عام في مركز قرود اليابان في مدينة إينوياما.

ويبدأ العرض العام السبت، لكن الجهة المسؤولة عن المركز دعت دعوة وسائل الإعلام الجمعة لمشاهدة القرود وهي تتجمع حول النار وتتناول البطاطا الحلوة المشوية بنهم واستمتماع بدفئها.

Related

يعود تاريخ الحدث الموسمي إلى عام 1959 عندما أحرق حراس حديقة الحيوان، الخشب من الأشجار التي سقطت بفعل إعاصر قوي حيث تروي الحكايات أن القرود الصغيرة كانت أول من اقترب من النار للتدفئة.

وسيستمر الحدث حتى 26 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

وقد تحدث حارس حديقة الحيوانات هوريكاوا هاروكي عن القصة حيث أكد أنها تعود إلى عام 1959، ومنذ ذلك الحين تعلمت أجيال من القرود عدم الخوف من النارن فغدا المشهد فريدا من نوعه في مركز القرود، قود دافئة مسترخية تأكل البطاطا المشوية

المصادر الإضافية • EBU

مواضيع إضافية

فرحة رحيل الأسد ينغّصها الخوف والقلق مما هو آت.. توجس في أوساط الطائفة العلوية من حكام دمشق الجدد

في خطوة غير مسبوقة.. بلجيكا تقرر حظر بيع السجائر الإلكترونية اعتباراً من العام الجديد

تدفّق الزوّار إلى حديقة حيوانات يابانية لمشاهدة القرد الرضيع الشهير "بانش"