Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتيال 3 قـضاة في ريف حماة الغربي

امرأة تمر بجوار العلم "الثورة" السورية المعلق على جدار في دمشق القديمة، سوريا، السبت 21 ديسمبر 2024.
امرأة تمر بجوار العلم "الثورة" السورية المعلق على جدار في دمشق القديمة، سوريا، السبت 21 ديسمبر 2024. Copyright Hussein Malla/ AP
Copyright Hussein Malla/ AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اغتال مسلحون مجهولون ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية، أثناء تنقلهم بسيارة سياحية قرب مفرق الربيعة في ريف حماة الغربي، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

اعلان

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تستهدف قضاة منذ سقوط نظام بشار الأسد. وقد وقع الهجوم في ظروف غامضة، في ظلّ عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتكبت 66 جريمة منذ سقوط النظام في محافظات سورية مختلفة، أسفرت عن مقتل 106 أشخاص. الضحايا شملوا 101 رجل، 4 سيدات، وطفلين، مما يعكس تصاعد أعمال العنف في ظل غياب الاستقرار والأمان.

وتسيطر حالة من القلق على الطائفة العلوية، التي شهدت فرار العديد من أفرادها إلى خارج البلاد، خشية أن يواجهوا مصيرًا مشابهًا لما تعرض له أسلافهم خلال سنوات الحرب الأهلية.

وفي تطور لافت، جاءت الحكومة السورية الانتقالية مكونة بالكامل من وزراء من الطائفة السنية، رغم تعدد المذاهب والأقليات في سوريا، التي تضم علويين، أكرادًا، مسيحيين، ودروزًا، يشكلون جزءًا أصيلًا من مجتمع يبلغ تعداده نحو 24 مليون نسمة.

Related

وفي وقت سابق، شدد زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، في مقابلة إعلامية، على أهمية التعايش بين المذاهب، مشيرًا إلى أن السوريين بمشاربهم المختلفة تعايشوا لمئات السنين، ومؤكدًا أن سوريا لن تتحول إلى "أفغانستان جديدة"، وفق تعبيره.

رغم ذلك، ظهرت تقارير عديدة، لم تتمكن "يورونيوز" من التحقق منها بشكل مستقل، تشير إلى أن هيئة تحرير الشام، التي لم تعلن بعد عن نيتها تبني قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، تحتجز عددًا من الجنود العلويين في معتقلاتها.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تصفية "أبو يوسف" زعيم داعش في سوريا

الخارجية الأمريكية: الوفد الأمريكي ناقش مع هيئة تحرير الشام انتقال السلطة في سوريا

سوريا والعهد الجديد: المسيحيون بين التفاؤل والحذر من المستقبل والكنيسة تبقى الملاذ الآمن