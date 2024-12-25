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الضفة المحتلة: إسرائيل تواصل اقتحامها لطولكرم وسقوط 8 فلسطينيين برصاص جيش الدولة العبرية

قافلة من المركبات العسكرية الإسرائيلية تُشاهد خلال عملية عسكرية في مخيم طولكرم للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.
قافلة من المركبات العسكرية الإسرائيلية تُشاهد خلال عملية عسكرية في مخيم طولكرم للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024. Copyright Majdi Mohammed
Copyright Majdi Mohammed
بقلم:  Nour Chahine
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واصل الجيش الإسرائيلي الأربعاء اقتحامه لمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية بعد مقتل 8 فلسطينيين على يد جنود الدولة العبرية حسب وزارة الصحة في رام الله

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وأشارت الوزارة إلى أن ثلاثة لقوا حتفهم جراء غارات جوية شنها الجيش يوم الثلاثاء، بينما سقط الآخرون في اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية.

وأكّد جيش الدولة العبرية أنه رد بإطلاق النار بعد هجمات من مسلحين فلسطينيين على الجنود، واعترف بوقوع إصابات بين المدنيين. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وتقول إنها تسعى للحد من الهجمات ضد مواطنيها.

انفجار جهاز زرعه مسلحون فلسطينيون بعد تفجيره من قبل الجنود الإسرائيليين في مخيم نور شمس قرب طولكرم، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.
انفجار جهاز زرعه مسلحون فلسطينيون بعد تفجيره من قبل الجنود الإسرائيليين في مخيم نور شمس قرب طولكرم، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.Majdi Mohammed

وتسببت العمليات العسكرية في مقتل ما لا يقل عن 800 فلسطيني في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 حيث لا زال الجيش الإسرائيلي يشن حملات عسكرية متكررة في الضفة الغربية بوتيرة أكبر منذ بداية الحرب على غزة، ما أثار استياء السكان ، الذين يعانون من تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية وسط إغلاق شبه كامل لكافة مناطق الضفة.

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وقد دعت المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذا العمليات، التي تهدد تنذر بنفجار شامل في الضفة المحتلة خصوصا في ظل الحرب الدامية المستمرة على غزة.

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