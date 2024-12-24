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بعد أكثر من عقد.. منظمة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن مصير صحفي أمريكي فُقد في سوريا

الصحفي أوستن تايس
الصحفي أوستن تايس Copyright Hostage Aid Worldwide
Copyright Hostage Aid Worldwide
بقلم:  Clara Nabaaيورونيوز
نشرت في
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بعد أكثر من عقد على اختفائه في سوريا، أكدت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" الأمريكية أن الصحفي أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة، لكنها لم تكشف تفاصيل دقيقة عن مكان احتجازه.

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نزار زكا، ممثل المنظمة، أكد خلال مؤتمر صحفي في دمشق: "لدينا معلومات تثبت أن أوستن كان حيًا حتى كانون الثاني/يناير 2024، والرئيس الأمريكي سبق أن صرّح في آب/أغسطس الماضي بأنه ما زال على قيد الحياة. نحن على يقين أنه ما زال حيًا حتى اليوم". وأوضح زكا أن المنظمة تحرص على الشفافية ومشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات. 

وفي المؤتمر ذاته، عرض زكا صورة تُظهر المواقع التي زُعم أن تايس احتُجز فيها بين تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وشباط/فبراير 2024. وأشار إلى أن المنظمة تعمل بالتعاون مع عائلة الصحفي والسلطات الأمريكية على متابعة القضية. 

أوستن تايس، البالغ من العمر 43 عامًا، كان يغطي النزاع في سوريا لصالح وسائل إعلامية بارزة مثل وكالة الأنباء الفرنسية، واشنطن بوست، شبكة سي بي إس، وغيرها، عندما اختفى بالقرب من دمشق في آب/أغسطس 2012. وحتى الآن، لم تعترف السلطات السورية، سواء في عهد الرئيس بشار الأسد أو القيادة الجديدة، بأنها تحتجزه. 

من جانبها، ذكرت والدة تايس، ديبرا، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تلقت معلومات تفيد بأن ابنها لا يزال على قيد الحياة، فيما أشارت القيادة السورية الجديدة إلى أنها تبحث في القضية. 

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في سياق متصل، أفادت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" بأن رجل الدين السوري-الأمريكي يوحنا إبراهيم، الذي اختطف في حلب، كان محتجزًا أيضاً لدى حكومة الأسد، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول مصيره الغامض.

وصرّح زكا بأن إبراهيم، الذي اختفى في نيسان/أبريل 2013، شوهد آخر مرة في الفرع الأمني 291 عام 2018، دون تأكيد ما إذا كان لا يزال حيًا. وكانت السلطات السورية قد ذكرت سابقًا أن إبراهيم اختُطف على يد "جهاديين". 

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