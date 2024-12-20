Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تصفية "أبو يوسف" زعيم داعش في سوريا

مركز القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا
مركز القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا حقوق النشر  AP Photo/Susan Walsh,
حقوق النشر AP Photo/Susan Walsh,
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تصفية زعيم داعش خلال ضربة دقيقة في سورية.

اعلان

وفي بيان نشرته عبر منصة "إكس"، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنه "في 19 ديسمبر/كانون الأول، نفذت قواتنا ضربة جوية دقيقة استهدفت زعيم داعش أبو يوسف المعروف باسم محمود في محافظة دير الزور بسوريا، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، بما في ذلك أبو يوسف".

وأعلنت سنتكوم أن "هذه الضربة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنباً إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ هذه الضربة في منطقة كانت خاضعة سابقاً لسيطرة النظام السوري والروس.

ولفت الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه "كما ذكرنا من قبل، فإن الولايات المتحدة - بالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة - لن تسمح لداعش باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها".

وأضاف أن "لدى داعش نية لتحرير أكثر من 8000 من عناصر التنظيم محتجزين حالياً في منشآت في سوريا. سنستهدف هؤلاء القادة والعناصر بقوة، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون تنفيذ عمليات خارج سوريا".

