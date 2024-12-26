طرطوس: مقتل 14 من قوات الحكومة السورية الحالية خلال "محاولة اعتقال ضابط في نظام الأسد"

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وأشار وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية، محمد عبد الرحمن، إلى أن "10 من رجال الشرطة السورية أصيبوا على يد قوات الأسد"، وتوعّد بعقاب "كل من يتجرأ على المساس بسوريا وأمنها".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكر المرصد السوري أن تسعة مقاتلين تابعين للقوى الحالية قُتلوا في اشتباكات بمحافظة طرطوس، عقب محاولات "اعتقال ضابط عسكري يُدعى محمد كنجو، كان يشغل منصبًا رفيعًا في عهد الأسد ومرتبطًا بسجن صيدنايا"، حسب المزاعم.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات وقعت في خربة المعزة بعدما قامت الشرطة بتطويق البلدة واعتقلت العشرات من سكانها، حيث رفض الأهالي، بحسب المرصد، تفتيش منازلهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل "3 مسلحين من أهالي القرية"وفق المصدر.

وكانت القوى التابعة لحكام سوريا الجدد قد فرضت حظرًا للتجول ليلاً في مدينة حمص من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الثامنة صباح الخميس، عقب مظاهرات للطائفتين العلوية والشيعية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

كما نقلت الوكالة عن بعض السكان قولهم إن المظاهرات في حمص كانت ردة فعل على "أعمال عنف استهدفت الأقليات العلوية الموالية للأسد"، حسب المزاعم.

على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري الذي مقره لندن، بالقبض عل مئة عنصر من فلول النظام السابق في منطقة البوكمال في إطار عملية تمشيط نفذتها قوات الأمن التابعة لحكام دمشق الجدد.