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اتفاق على حل الفصائل في سوريا تحضيرا لدخولها تحت مظلة وزارة الدفاع.. بعد اجتماع مع أحمد الشرع

زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في دمشق 16 كانون الأول ديسمبر 2024
زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في دمشق 16 كانون الأول ديسمبر 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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اتفقت الفصائل المسلحة في سوريا على أن تحل نفسها بيديها وأن تندمج ضمن وزارة الدفاع السورية عقب اجتماع أقيم مع القائد الجديد في سوريا أحمد الشرع يوم الثلاثاء في دمشق.

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأطراف أجمعوا على "اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".

وقبل يومين، استقبل الشرع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق لتعزيز التعاون بين البلدين، والتركيز على موضوع ضمان السيطرة الكاملة على الأسلحة في سوريا، بما في ذلك تلك التي بأيدي القوات الكردية.

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صورة نشرتها وزارة الخارجية التركية لأحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائهما في دمشق بسوريا 22 كانون الأول ديسمبر 2024
صورة نشرتها وزارة الخارجية التركية لأحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائهما في دمشق بسوريا 22 كانون الأول ديسمبر 2024AP/ Turkish Foreign Ministry Press Service

وكان الشرع قال في مؤتمر صحفي بدمشق مع فيدان: "سنعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها، ولن نسمح بسلاح خارج الدولة"، الأمر الذي يبدو أن سوريا تقترب من تحقيقه.

ونقل "التلفزيون العربي" عن مصادر خاصة، أن "حكومة تصريف الأعمال في سوريا تقترب من وضع وزير للدفاع بشكل رسمي، ومن إعادة تنشيط الوزارة".

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وشدد القيادي الذي كان يُعرف باسم أبو محمد الجولاني على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة"، وأضاف قائلا: "لن نسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة".

تأتي هذه الأحدث بعد أيام قليلة على سقوط لنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، وسقوط البلاد في يد تجمع يضم فصائل عدة، أبرزها: هيئة تحرير الشام، بقيادة الشرع.

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