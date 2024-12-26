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لافروف: أحمد الشرع وصف العلاقة بين موسكو ودمشق بالقديمة والاستراتيجية ولا يمكن السماح بانهيار سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حقوق النشر أب/ وزارة الخارجية الروسية
حقوق النشر أب/ وزارة الخارجية الروسية
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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عن الدور التركي، قال لافروف إن موسكو أعربت عن تأييدها وتفهمها لمخاوف أنقرة فيما يتعلق بالوضع القائم على حدودها مع سوريا لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته ووحدته

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في مؤتمر صحفي عقده الخميس، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حاكم دمشق الجديدأحمد الشرع الملقب بأبو الجولاني قد وصف العلاقات مع موسكو بالقديمة والاستراتيجية.

ورأى الوزير الروسي أن مقاربة موسكو تتجه بهذا المنحى. فقال ردا على سؤال: "إن قائد السلطة الجديدة في سوريا أحمد الشرع قال في مقابلة صحفية إن العلاقات بين بلدينا قديمة واستراتيجية ونحن نتقاسم هذه الرؤية" وأضاف: " إن لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع أصدقائنا السوريين."

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وعن الدور التركي، قال لافروف إن موسكو أعربت عن تأييدها وتفهمها لمخاوف أنقرة فيما يتعلق بالوضع القائم على حدودها مع سوريا لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته ووحدته.

وقال في هذا الصدد إنه لا يمكن السماح بانهيار سوريا دعيا لضرورة إشراك جميع الطوائف والاتجاهات السياسية في العملية السياسية والانتخابية التي ستشهدها سوريا ما بعد الأسد.

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