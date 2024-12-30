Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

تساقط الثلوج في مرتفعات الجولان المحتلة والجيش الإسرائيلي يُغلق منطقة التزلج لدواعٍ عسكرية

الثلوج تغطي مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا عام 1967 مع لافتة تحذر الناس من "الحدود المقبلة". 4 فبراير/شباط 2010، حقوق النشر  Ariel Schalit/AP2010
الثلوج تغطي مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا عام 1967 مع لافتة تحذر الناس من ”الحدود المقبلة“. 4 فبراير/شباط 2010، حقوق النشر  Ariel Schalit/AP2010
حقوق النشر Ariel Schalit/AP2010
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

شهدت منطقة التزلج في مرتفعات الجولان المحتلة تساقطاً كثيفاً للثلوج يوم الاثنين، إلا أن الزوار الإسرائيليين لم يتمكنوا من الاستفادة منها بسبب إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الدولة العبرية.

وفي سياق متصل، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية مصادقة أعضاء الحكومة بالإجماع على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز ما وصف بالنمو الديموغرافي في بلدات الجولان المحتل ومدينة كتسرين، ورصد أربعين مليون شيكل للمشروع.

في المقابل، قال أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا المعروف سوربا اسم أبو محمد الجولاني، إن إسرائيل يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سوريا وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا. وأضاف: "نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة مراقبي الأمم المتحدة".

وكانت تل أبيب قد احتلت مرتفعات الجولان السورية خلال حرب عام 1967، قبل أن تعلن ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة التي اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة عام 2019 في عهد الرئيس ترامب.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

إسرائيل تسيطر على المنطقة العازلة بالجولان المحتل وتتطلع لعلاقة حسن جوار مع الحكام الجدد في دمشق

من النكبة إلى الولاء للدولة: ماذا نعرف عن دروز إسرائيل؟

ترامب يهدي أحمد الشرع زجاجة عطر تحمل اسم الرئيس ويسأله: "كم زوجة لديك؟"