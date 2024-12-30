تساقط الثلوج في مرتفعات الجولان المحتلة والجيش الإسرائيلي يُغلق منطقة التزلج لدواعٍ عسكرية

وفي سياق متصل، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية مصادقة أعضاء الحكومة بالإجماع على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز ما وصف بالنمو الديموغرافي في بلدات الجولان المحتل ومدينة كتسرين، ورصد أربعين مليون شيكل للمشروع.

في المقابل، قال أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا المعروف سوربا اسم أبو محمد الجولاني، إن إسرائيل يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سوريا وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا. وأضاف: "نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة مراقبي الأمم المتحدة".

وكانت تل أبيب قد احتلت مرتفعات الجولان السورية خلال حرب عام 1967، قبل أن تعلن ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة التي اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة عام 2019 في عهد الرئيس ترامب.