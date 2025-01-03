حديقة حيوان برلين تقدم أشجار الميلاد طعاماً للفيلة والزرافات

وتناولت الفيلة أغصان الأشجار بخراطيمها، متمتعة بأوراقها الخضراء أو ناقلة إياها داخل حظائرها.

وفي سابقة لهذا العام، انضمت الزرافات إلى هذا التقليد، حيث تبين أن "ماكس" استمتع بتناول الشجرة بعد تفحصها بعناية، بينما أظهر "موغامبي" تردداً قبل تذوق هذه الوجبة الجديدة. وتحرص الحديقة على رفض أي أشجار تأتي من الجمهور حرصًا على سلامة الحيوانات، حيث يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية أو بقايا زينة قد تضر بها.