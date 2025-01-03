Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
حديقة حيوان برلين تقدم أشجار الميلاد طعاماً للفيلة والزرافات

حديقة حيوانات برلين
في تقليد سنوي احتفالي، قدمت حديقة حيوان برلين يوم الجمعة وجبة مميزة لحيواناتها، حيث تم تزويد الفيلة والزرافات بأشجار عيد الميلاد غير المباعة من بائعين مختارين.

وتناولت الفيلة أغصان الأشجار بخراطيمها، متمتعة بأوراقها الخضراء أو ناقلة إياها داخل حظائرها. 

وفي سابقة لهذا العام، انضمت الزرافات إلى هذا التقليد، حيث تبين أن "ماكس" استمتع بتناول الشجرة بعد تفحصها بعناية، بينما أظهر "موغامبي" تردداً قبل تذوق هذه الوجبة الجديدة. وتحرص الحديقة على رفض أي أشجار تأتي من الجمهور حرصًا على سلامة الحيوانات، حيث يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية أو بقايا زينة قد تضر بها.

