قوى حفظ السلام والأمم المتحدة ترافقان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لتقييم أضرار الحرب في مرجعيون

وفي تصريح له، قال حجار: "منطقة مرجعيون تأثرت بشكل كبير، والناس يرغبون في العودة، لكنهم بحاجة إلى إعادة إعمار ودعم مستمر. هناك حاجة ماسة لوضع خطة شاملة لتحقيق ذلك."

وشهدت المناطق المتضررة مشاهد دمار واسع، حيث تحولت العديد من المباني السكنية إلى أنقاض بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. وألحقت الحرب دمارًا كبيرًا بالعديد من القرى الحدودية في جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أنه أتم 80% من مسح الأضرار في المنطقة وبدأ في تعويض الأسر التي فقدت منازلها بشكل كامل.

بدورها، أكدت كريستين كوتسون أن الهدف من الزيارة هو التواصل المباشر مع المجتمعات المتضررة للتعرف على احتياجاتهم من الدعم ولضمان أن يتمكنوا من البدء في عملية التعافي.

ورغم هذه الجهود، ما زالت خطط إعادة الإعمار غير واضحة، مع تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن الخسائر المالية للبنان نتيجة الحرب تتجاوز 8 مليارات دولار.