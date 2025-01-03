Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
قوى حفظ السلام والأمم المتحدة ترافقان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لتقييم أضرار الحرب في مرجعيون

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يزور مرجعيون لتقييم الأضرار ويؤكد على ضرورة إعادة الإعمار
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يزور مرجعيون لتقييم الأضرار ويؤكد على ضرورة إعادة الإعمار حقوق النشر  AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
زار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بالإنابة، هيكتور حجار، يوم الجمعة، القرى في قضاء مرجعيون جنوب لبنان لتقييم الأضرار الناتجة عن النزاع الأخير. ورافقه في الزيارة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كريستين كوتسون.

وفي تصريح له، قال حجار: "منطقة مرجعيون تأثرت بشكل كبير، والناس يرغبون في العودة، لكنهم بحاجة إلى إعادة إعمار ودعم مستمر. هناك حاجة ماسة لوضع خطة شاملة لتحقيق ذلك."

وشهدت المناطق المتضررة مشاهد دمار واسع، حيث تحولت العديد من المباني السكنية إلى أنقاض بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. وألحقت الحرب دمارًا كبيرًا بالعديد من القرى الحدودية في جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أنه أتم 80% من مسح الأضرار في المنطقة وبدأ في تعويض الأسر التي فقدت منازلها بشكل كامل.

بدورها، أكدت كريستين كوتسون أن الهدف من الزيارة هو التواصل المباشر مع المجتمعات المتضررة للتعرف على احتياجاتهم من الدعم ولضمان أن يتمكنوا من البدء في عملية التعافي.

ورغم هذه الجهود، ما زالت خطط إعادة الإعمار غير واضحة، مع تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن الخسائر المالية للبنان نتيجة الحرب تتجاوز 8 مليارات دولار.

