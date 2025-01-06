المسيحيون الأرثوذكس يحيون قداس عيد الميلاد في بيت لحم.. أجواء من الحزن والتأمل بسبب الحرب

ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس بعيد الميلاد للمرة الثانية في ظل الحرب الإسرائيلية الدامية والمستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

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وشهدت الاحتفالات غياب الفرق الكشفية الصاخبة والأشجار العملاقة والأضواء العامة في ساحة المهد، وكانت الزينة والتجهيزات العامة محدودة للغاية.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد في السابع من يناير، وذلك لاعتمادها التقويم اليولياني لجدولها الطقسي، في حين يتبع بقية الطوائف المسيحية التقويم الغريغوري الذي أُدخل في عام 1500 بواسطة البابا غريغوريوس الثالث عشر.