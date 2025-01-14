العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار واتفاقية دفاع ثنائية

وأعلن عن الصفقة التي تنص على مضاعفة حجم التجارة بينهما، إلى عشرة أضعاف إجمالي تجارتهما في عام 2024 الماضي، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره البريطاني كير ستارمر في لندن.

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وتشمل الحزمة مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني، سيتم من خلالها استخدام أنظمة نقل الطاقة المصنوعة ببريطانيا، ضمن مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية. كما يشمل الاتفاق خطة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، لتطوير قاعدة القيّارة الجوية شمال العراق.

وجاء في البيان أن جزءا من الصفقة، مشروع البنية التحتية للمياه الذي ستقوده المملكة المتحدة. وسيساهم في توفير المياه النظيفة في المناطق القاحلة في جنوب وغرب العراق. وستبلغ قيمة المشروع ما يصل إلى 5.3 مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يرحب برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في مكتبه في لندن 14 كانون الثاني يناير 2025 Kin Cheung/AP

ووقع السوداني وستارمر أيضًا اتفاقية دفاعية "تؤسس لعصر جديد في التعاون الأمني". وقال السوداني سابقا إن الاتفاقية الأمنية بين المملكة المتحدة والعراق من شأنها أن تطور العلاقات العسكرية الثنائية، بعد أن أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش العام الماضي، أنه سينهي عمله في العراق في عام 2026.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين وسط تحولات جيوسياسية تاريخية في الشرق الأوسط، بينما تحاول العراق ألا تتحول إلى منطقة صراع مرة أخرى.