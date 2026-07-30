قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إنها "نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية".

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وفي المقابل، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين، جراء ضربات أميركية استهدفت جزيرة قشم في جنوب البلاد.

من جهته، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وفي لبنان، لوّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بتوسيع العمليات العسكرية والإبقاء على القوات الإسرائيلية في المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير وتجريف في مناطق متفرقة من الجنوب.

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