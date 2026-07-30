استأنف الجيش الأميركي، الخميس، شنّ ضربات على أهداف داخل الجمهورية الإسلامية، رداً على هجمات إيرانية استهدفت قواعد أميركية في الأردن، وذلك بعد نحو أسبوع من الهدوء النسبي، في تطور ينذر بتوسّع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، لا سيما مع انخراط حلفاء طهران الإقليميين في المواجهة.
قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إنها "نفذت بنجاح موجة مكثفة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع المراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية".
وفي المقابل، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين، جراء ضربات أميركية استهدفت جزيرة قشم في جنوب البلاد.
من جهته، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار.
وفي لبنان، لوّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بتوسيع العمليات العسكرية والإبقاء على القوات الإسرائيلية في المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير وتجريف في مناطق متفرقة من الجنوب.
التغطية الحيّة:
${title}
كولونيل أميركي متقاعد: ما يحدث في إيران ليس مجرد انتقام.. وقد يكون بداية "شيء آخر"
علق العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأميركي، سيدريك لايتون، على أحدث الضربات الأميركية على إيران وكيف يمكن أن تؤثر على الحرب، مشيرًا إلى أن "ما نراه ليس مجرد انتقام، ولكن أيضًا احتمال بدء شيء آخر"، على حد تعبيره.
وقال لايتون: "أعتقد أن ما نراه ليس مجرد انتقام، ولكن أيضًا احتمال بدء شيء آخر. وهناك بعض التقارير التي تفيد بأن الأدميرال كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، ربما يخطط لحملة مدتها 10 إلى 14 يومًا. لذا، ما إذا كانت هذه هي بداية ذلك أم لا، فهو بالطبع شيء لا نعرفه بعد".
وأضاف: "ولكن من المؤكد أن هذا احتمال، إلا أنه انتقام على الأقل، ويتطلب أيضًا الانخراط في إجراءات تؤدي بشكل أساسي إلى حماية القوة. وسيشمل ذلك ملاحقة بعض المناطق التي يتم إطلاق الصواريخ منها، خاصة في غرب إيران وكذلك بعض المناطق في جنوب غرب إيران. لذلك أعتقد أن هذا سيكون أحد الأهداف الأساسية".
السفير الأميركي لدى "الناتو" لـ"فوكس نيوز": الولايات المتحدة تراقب أي محاولات لنقل أسلحة من روسيا أو الصين إلى إيران
عقب الضربات الأميركية.. الحرس الثوري الإيراني يكشف شرط إعادة فتح مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا ما دامت "التهديدات" الأميركية و"التدخل" في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة مستمرَّين، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس داخل إيران.
وقال الحرس الثوري، في بيان نشره عبر تطبيق "تيليغرام"، إن مضيق هرمز "لن يُعاد فتحه ما دامت التصريحات الأميركية التصعيدية، والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الأميركيين، والتدخل في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة مستمرة".
وأضاف: "لن تؤدي هذه التهديدات والتدخلات إلا إلى جعل الوضع أكثر صعوبة وتعقيدًا".
مجلس الوزراء المصري: حريق ميناء دمياط ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الخميس، أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط الأربعاء سببه هجوم بطائرة مسيّرة من دون أن يحدّد الجهة المسؤولة عنه.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أنه بعد التحقيقات الأولية حول الحادث "تبين أنه ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة"، مشيرا الى أن "الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".
الجيش الكويتي: هجوم إيراني استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية شمال البلاد ما أدى إلى مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة
الحرس الثوري الإيراني: ناقلتان حاولتا عبور مضيق هرمز لكنهما انسحبتا بعد اندلاع حريق في إحداهما
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز بدعم أميركي عادتا أدراجهما بعد اندلاع حريق في إحداهما.
وجاء في بيان للحرس الثوري أن "ناقلتَي نفط حاولتا الليلة الماضية وبتحريض من الطائرات الاميركية، الخروج من المسار غير الآمن بجنوب مضيق هرمز".
وأضاف البيان أن "هاتين الناقلتين انسحبتا بسرعة الى الوراء بعد اندلاع حريق شديد في احدهما".
وتابع الحرس الثوري في بيانه ان "مضيق هرمز هو ارضنا.. وغير قابل لاعادة الفتح طالما بقيت الثرثرة والتهديدات التي تطلقها السلطات الأميركية وتدخلاتها في التحركات البحرية في المنطقة".
باكستان: المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز "جارية"
أكدت باكستان، الخميس، أن المفاوضات "جارية" بين الولايات المتحدة وإيران رغم تصاعد المواجهة في أنحاء الشرق الأوسط.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي لوسائل الإعلام في إسلام آباد إن "المفاوضات بين الطرفين جارية، وخصوصا بشأن مضيق هرمز وبهدف خفض التصعيد".
باكستان تؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
أكدت باكستان، الخميس، أنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في حزيران/يونيو بوساطة إسلام آباد لإنهاء للحرب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أنداربي للصحافة: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع الأطراف إلى مذكرة التفاهم". وأضاف أن باكستان تشجع البلدين على "الالتزام الكامل بتعهداتهما بإجراء مباحثات فنية" بموجب هذه المذكرة.