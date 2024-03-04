والد بيلا حديد: سنطارد الرئيس الأمريكي في المحاكم كمجرم حرب نازي

بقلم: يورونيوز

قال الملياردير محمد حديد، والد عارضة الأزياء بيلا حديد أنه سيطارد الرئيس الأمريكي جو بايدن في المحاكم مثل "مجرم حرب نازي"، وفقا لصحيفة "جيروزالم بوست".

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وأفادت الصحيفة، أن حديد قال رداً على مقطع بثته قناة TRT World لمدير شبكة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة الدكتور جيفري ساكس، وهو يدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إمداد إسرائيل بالذخيرة: "هذه حرب الرئيس الأمريكي جو بايدن على الشعب الفلسطيني... وسيمثل أمام المحكمة مع بقية المجرمين الصهاينة... سنطاردهم كما فعلوا مع النازيين".

وقال حديد في آخر منشور له على إنستغرام: "لسنا بحاجة إلى التسول لوقف إطلاق النار، بل نطالب به نحن السكان الأصليون ونطالب بوقف الاحتلال والاستعمار".

وأوضح رجل الأعمال الأمريكي الجنسية والمولود في مدينة الناصرة الفلسطينية، أن "ما يحصل في غزة ليس حربا؛ لأن الحرب تكون عادة بين قوتين عسكريتين على الأقل، وفلسطين لم يكن لديها أي قوة عسكرية سواء جوية أو بحرية".

وأشار إلى أن "هذه إبادة جماعية تمارسها إسرائيل وأمريكا ضد المدنيين والمقاومة. هذه ليست حربا هذه إبادة جماعية".

وكان حديد قد وصف مشاهد النازحين إلى جنوب قطاع غزة بالنكبة الفلسطينية التي حصلت قبل 75 عامًا حيث تم إبعاد عائلته بالقوة خارج فلسطين.

وأضاف حديد، أنه يتعرض مع أسرته لتهديدات مختلفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.