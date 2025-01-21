فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد

ويتهم الأسد في المذكرة الجديدة بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة" بالمسؤولية عن تفجير وقع في مدينة درعا السورية عام 2017، وأسفر عن مقتل مدني، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق من السنة الماضية، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد؛ وشقيقه ماهر والجنرالان السوريان، غسان عباس وبسام الحسن بتهم تنفيذ هجوم كيميائي عام 2013 على ضواحي دمشق التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك.