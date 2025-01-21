Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد

صورة من الأرشيف- الرئيس السوري بشار الأسد يتفقد حرس الشرف في القصر الرئاسي في نيودلهي، الهند
صورة من الأرشيف- الرئيس السوري بشار الأسد يتفقد حرس الشرف في القصر الرئاسي في نيودلهي، الهند حقوق النشر  Gurinder Osan/AP
حقوق النشر Gurinder Osan/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

أصدر قاضيَا تحقيق فرنسيان مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب، وهو التحرك الثاني من نوعه للسلطات القضائية الفرنسية.

ويتهم الأسد في المذكرة الجديدة بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة" بالمسؤولية عن تفجير وقع في مدينة درعا السورية عام 2017، وأسفر عن مقتل مدني، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق من السنة الماضية، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد؛ وشقيقه ماهر والجنرالان السوريان، غسان عباس وبسام الحسن بتهم تنفيذ هجوم كيميائي عام 2013 على ضواحي دمشق التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك.

