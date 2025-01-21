طالبان تعلن الإفراج عن أسيرين أمريكيين في عملية تبادل أسرى مع الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

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وجاءت الصفقة في الوقت الذي سلم فيه جو بايدن، السلطة للرئيس دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض أمس الاثنين. وكان بايدن مسؤولًا عن إدارة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021.

ووصفت طالبان التبادل بأنه نتيجة "مفاوضات طويلة ومثمرة" مع واشنطن، وقالت إنه مثال جيد لحل المشاكل من خلال الحوار.

كما أشارت إلى أنه خطوة نحو "تطبيع" العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان، رغم صعوبة تحقيق هذا المأرب في ظل عدم اعتراف معظم دول العالم بحكمها.

وأكدت وزارة الخارجية التابعة لطالبان في كابول عملية التبادل، وقالت إنه تم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين مجهولين مقابل خان محمد، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين في عام 2008.

مقاتلو طالبان يحرسون صلاة الجنازة على خليل حقاني وزير اللاجئين والإعادة إلى الوطن خلال موكب جنازته في ولاية باكتيا الشرقية بأفغانستان 12 كانون الأول ديسمبر 2024 Saifullah Zahir/AP

على الجانب الآخر، وفي بيان لها أكدت عائلة رايان كوربيت، وهو أمريكي محتجز لدى طالبان، إطلاق سراحه، بعد أكثر من 894 يوما في الحبس. وأشادت بجهود ترامب وبادين والمسؤولين الأمريكيين، وقطر التي كان تزور ابنها ممثلة عن الولايات المتحدة بأفغانستان.

وكان حركة طالبان اعتقلته في آب/ أغسطس 2022 خلال رحلة عمل. وقبل ذلك، كان يعيش مع عائلته في أفغانستان، وقت انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في عام 2021.

أما عن الأسير الأمريكي الثاني الذي أفرج عنه فهو وليام ماكنتي، بحسب شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، ونسبتا ذلك إلى مسؤولين أميركيين مجهولين، دون تقديم تفاصيل عن هويته أو ما كان يفعله في أفغانستان.

من هو خان محمد الذي أطلق سراحه في إطار صفقة التبادل؟

في المقابل، أفرجت الولايات المتحدة عن خان محمد (55 عاما)، الذي كان سجينا في كاليفورنيا. وقال حافظ ضياء أحمد تاكال، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن محمد وصل إلى أفغانستان والتقى بعائلته.

واعتقال محمد في ميدان القتال في إقليم ننغرهار بأفغانستان، ونقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة. وأدانته هيئة محلفين فيدرالية بتهمة تأمين الهيروين والأفيون، وعلمه بتهريبهما إلى الولايات المتحدة.

ووصفت وزارة العدل في ذلك الوقت خان محمد بأنه "مسلح عنيف ومهرب للمخدرات"، واتهمته بالسعي إلى قتل جنود أميركيين في أفغانستان باستخدام الصواريخ، بحس الوزارة، وهو أول شخص يُدان بموجب قوانين مكافحة المخدرات والإرهاب الأمريكية.

مساعي واشنطن تجاه أسرى أمريكيين آخرين

يشار إلى أن إدارة الرئيس بايدن عملت على التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح كوربيت، وكذلك جورج غليزمان ومحمود حبيبي مقابل الإفراج عن محمد رحيم، أحد المعتقلين المتبقين في سجن غوانتانامو.

واعتقلت أجهزة استخبارات طالبان غليزمان، وهو ميكانيكي طيران من أتلانتا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022 خلال تنقله داخل أفغانستان.

أما محمود حبيبي، وهو رجل أعمال أفغاني أمريكي عمل كمتعاقد لشركة اتصالات مقرها كابول، فقد اختفى في عام 2022. ونفت طالبان وجوده لديها.