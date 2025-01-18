الأفغان في مدينة خوست يخرجون إلى الشوارع ترحيبا بإعلان وقف النار في غزة

شهدت ولاية خوست الأفغانية مظاهرة مفعمة بالفرح، حيث احتشد العشرات للتعبير عن سعادتهم بإعلان وقف إطلاق النار في غزة. رفع المشاركون اللافتات ورددوا شعارات تدعو للوحدة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة.
ورحّب المتظاهرون بحرارة بالأنباء التي جاءت كمتنفسٍ من الألم، وقال أحدهم: "وقف إطلاق النار جاء بعد صمود بطولي من غزة. نشكر الله على هذه النتيجة، وندعو جميع المسلمين للتكاتف لمواجهة أي عدوان".
وأكد الحاضرون أهمية إنهاء الصراع وما تبعه من دمار هائل خلّف عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين وأجبر 90% من سكان غزة على النزوح.
كما استمع الحشد لكلمات مؤثرة تدعو لوقف نزيف الدماء في المنطقة وأثنى المتظاهرون على الجهود الرامية للإفراج عن الرهائن وتهدئة الأوضاع المتوترة.
على الرغم من الفرح الظاهر، لم تغب عن الأذهان الأزمات الأخرى، حيث عبر البعض عن قلقهم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
واختتم المتظاهرون يومهم برسائل تضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الفرحة بوقف إطلاق النار يجب أن تكون بداية لسلام دائم، ليس فقط في غزة، بل في كل أنحاء العالم.