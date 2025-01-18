الأفغان في مدينة خوست يخرجون إلى الشوارع ترحيبا بإعلان وقف النار في غزة

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ورحّب المتظاهرون بحرارة بالأنباء التي جاءت كمتنفسٍ من الألم، وقال أحدهم: "وقف إطلاق النار جاء بعد صمود بطولي من غزة. نشكر الله على هذه النتيجة، وندعو جميع المسلمين للتكاتف لمواجهة أي عدوان".

وأكد الحاضرون أهمية إنهاء الصراع وما تبعه من دمار هائل خلّف عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين وأجبر 90% من سكان غزة على النزوح.

ترحب خارجية أفغانستان بوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وتشكر الدول الوسيطة على جهودها.

كما استمع الحشد لكلمات مؤثرة تدعو لوقف نزيف الدماء في المنطقة وأثنى المتظاهرون على الجهود الرامية للإفراج عن الرهائن وتهدئة الأوضاع المتوترة.

أحد المتابعين ينتقد احتفالات خوست بغزة، داعياً الأفغان لمعالجة قضايا طالبان.

على الرغم من الفرح الظاهر، لم تغب عن الأذهان الأزمات الأخرى، حيث عبر البعض عن قلقهم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

واختتم المتظاهرون يومهم برسائل تضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الفرحة بوقف إطلاق النار يجب أن تكون بداية لسلام دائم، ليس فقط في غزة، بل في كل أنحاء العالم.