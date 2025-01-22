جريمة مروعة تهز الأقصر بمصر.. شاب يقتل جاره ويتجول برأسه

بقلم: يورونيوز

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وسرعان ما انتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني وهو يحمل رأس الضحية ويعبث بها بشكل صادم، ثم استخدم دماء القتيل للكتابة على أحد الجدران عبارات غير مفهومة وغامضة.

التفاصيل الأمنية للجريمة

وتعليقا على الواقعة، أعلنت الداخلية المصرية الأربعاء في بيان أن مديرية أمن الأقصر تلقت مساء الثلاثاء بلاغًا من أهالي منطقة أبو الجود وسط المدينة.

وأفاد البلاغ بأن شابا يشتبه في إصابته باضطرابات نفسية قد أقدم على قتل جاره، المدعو "حجاج. ج" ( 59 عامًا) وذبحه بواسطة سكين كان بحوزته.

وتحركت قوة أمنية على الفور إلى موقع الحادث، ونجحت في القبض على الجاني، الذي تم احتجازه داخل قسم الشرطة التابع للمنطقة.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن المتهم يخضع حاليًا للتحقيق لمعرفة دوافع الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية منذ سنوات طويلة، كما أنه معروف بتعاطي المواد المخدرة وافتعال المشاجرات مع سكان المنطقة.

ووفقًا لشهود عيان، هاجم الجاني الضحية بسكين على مرأى ومسمع من المارة، الذين فضل معظمهم الابتعاد عن مكان الحادث، في حين وثق بعضهم المشهد المروع بهواتفهم.

ردود فعل صادمة على مواقع التواصل

أثار انتشار مقطع الفيديو، الذي بلغت مدته 26 ثانية، حالة من الغضب والذهول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون ورواد المنصات الإلكترونية المقطع على نطاق واسع، معبرين عن استيائهم من وحشية الجريمة والطريقة التي تعامل بها الجاني مع رأس الضحية.

وأعرب البعض عن قلقهم من تكرار مثل هذه الجرائم، مطالبين بتكثيف الجهود الأمنية لمواجهة تعاطي المخدرات ومعالجة الأمراض النفسية.

كما أحدثت الواقعة جدلًا كبيرًا في الرأي العام، وسط انتقادات حادة للتوثيق العفوي الذي قام به بعض المارة، بدلًا من محاولة التدخل أو إبلاغ الشرطة فورًا.