Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

القسام تؤكد مقتل قائد أركانها محمد الضيف ونائبه وعدد من أعضاء المجلس العسكري في معركة طوفان الأقصى

أبو عبيدة يؤكد مقتل محمد الضيف قائد أركان القسام وعدد من أعضاء المجلس العسكري
أبو عبيدة يؤكد مقتل محمد الضيف قائد أركان القسام وعدد من أعضاء المجلس العسكري حقوق النشر APTN/AP
حقوق النشر APTN/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

في بيانٍ مُفصّلٍ، أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن مقتل قائد أركانها محمد الضيف، إلى جانب عددٍ من القيادات البارزة في المجلس العسكري.

اعلان

جاء ذلك خلال كلمةٍ مصوّرة مساء اليوم، حيث أكد أبو عبيدة أن مقتل هؤلاء القادة تم بعد إتمام التحقق الأمني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تفرضها "ظروف المعركة والميدان"، دون الكشف عن التوقيت الدقيق لمقتلهم.

وفيما يلي قائمة بأسماء القادة البارزين الذين أعلن أبو عبيدة عن مقتلهم، وهم:

  1. محمد الضيف: قائد هيئة أركان كتائب القسام

  2. مروان عيسى: نائب قائد أركان القسام

  3. غازي أبو طماعة: قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية

  4. رائد ثابت: قائد ركن القوى البشرية

  5. رافع سلامة: قائد لواء خان يونس.

  6. أحمد الغندور: قائد لواء الشمال

  7. أيمن نوفل: قائد لواء المحافظة الوسطى

Related
قائد أركان كتاب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى وقادة آخرون من المجلس العسكري للذراع العسكري لحماس
قائد أركان كتاب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى وقادة آخرون من المجلس العسكري للذراع العسكري لحماسحساب كتائب القسام على تلغرام

واختتم أبو عبيدة كلمته برسالة إلى الجيش الإسرائيلي، حيث قال: "مهما بلغت خسائرنا.. فسنكون أقسى ممّا تتخيّلون"، مُؤكدًا أن القسام "لا تزال على العدّ والقسم"، في إشارة إلى قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية.

يُذكر أن محمد الضيف كان قد تعرض لمحاولات اغتيال من قبل إسرائيل عدة مرات، ويعدّ أحد أبرز القادة الغامضين في حركة حماس، حيث تُحيط السرية الشديدة بتحركاته منذ عقود. فيما وصف مروان عيسى بـ"عقل التخطيط الاستراتيجي" لكتائب القسام.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

خلال لقاء مع حماس.. إردوغان يأمل في نجاح المرحلتين الثانية والثالثة في اتفاق وقف إطلاق النار

حماس عززت صفوفها رغم الخسائر.. 15 ألف مقاتل جديد منذ بدء الحرب الإسرائيلية وفق التقديرات الأمريكية

حماس: طوفان الأقصى سيظل منعطفًا في تاريخ القضية الفلسطينية وقطاع غزة يمرّ بمرحلة جديدة