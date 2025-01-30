القسام تؤكد مقتل قائد أركانها محمد الضيف ونائبه وعدد من أعضاء المجلس العسكري في معركة طوفان الأقصى

بقلم: يورونيوز

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جاء ذلك خلال كلمةٍ مصوّرة مساء اليوم، حيث أكد أبو عبيدة أن مقتل هؤلاء القادة تم بعد إتمام التحقق الأمني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تفرضها "ظروف المعركة والميدان"، دون الكشف عن التوقيت الدقيق لمقتلهم.

وفيما يلي قائمة بأسماء القادة البارزين الذين أعلن أبو عبيدة عن مقتلهم، وهم:

محمد الضيف: قائد هيئة أركان كتائب القسام مروان عيسى: نائب قائد أركان القسام غازي أبو طماعة: قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية رائد ثابت: قائد ركن القوى البشرية رافع سلامة: قائد لواء خان يونس. أحمد الغندور: قائد لواء الشمال أيمن نوفل: قائد لواء المحافظة الوسطى

قائد أركان كتاب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى وقادة آخرون من المجلس العسكري للذراع العسكري لحماس حساب كتائب القسام على تلغرام

واختتم أبو عبيدة كلمته برسالة إلى الجيش الإسرائيلي، حيث قال: "مهما بلغت خسائرنا.. فسنكون أقسى ممّا تتخيّلون"، مُؤكدًا أن القسام "لا تزال على العدّ والقسم"، في إشارة إلى قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية.

يُذكر أن محمد الضيف كان قد تعرض لمحاولات اغتيال من قبل إسرائيل عدة مرات، ويعدّ أحد أبرز القادة الغامضين في حركة حماس، حيث تُحيط السرية الشديدة بتحركاته منذ عقود. فيما وصف مروان عيسى بـ"عقل التخطيط الاستراتيجي" لكتائب القسام.