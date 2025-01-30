خلال لقاء مع حماس.. إردوغان يأمل في نجاح المرحلتين الثانية والثالثة في اتفاق وقف إطلاق النار

بقلم: يورونيوز

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وذكر البيان أن رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش قاد الوفد المرافق. وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية فخر الدين ألطون.

كما حضره مستشار إردوغان للسياسة الخارجية والأمنية عاكف تشاطاي قليتش، والسكرتير الخاص للرئيس حسن دوغان.

وقالت رئاسة دائرة الاتصال، في بيان منفصل إن الرئيس أردوغان أكد على مواصلة تركيا كشف الحقائق بغزة، وأعرب عن أمله باكتمال المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد إردوغان أن نضال الحركة على مدار 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة، "أثبت مرة أخرى أن روح المقاومة لن تخمد"، حسب تعبيره.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجوار قادة حماس بما في ذلك رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة 29 كانون الثاني يناير 2025 AP/ Turkish Presidency

وقال مصادر تابعة لحركة حماس، إن الوفد بحث مع تركيا آخر تطورات القضية الفلسطينية، ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع تل أبيب، الذي جرى بوساطة قطر ومصر.

كما تحدثت الحركة عن حال الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، واحتياجات المواطنين العاجلة للمأوى والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، وأكدت رفض مساعي التهجير.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية ما يقارب الـ 159 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 14 ألف مفقود، يتم البحث عنهم تحت الأنقاض.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في الـ 19 كانون الثاني/ يناير الحالي، ومن المقرر أن يستمر لمدة 42 يوما في مرحلته الأولى، وأن يتم خلالها التفاوض على المرحلتين الثانية والثالثة، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.