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شاهد: لحظة إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود وتسليمها للصليب الأحمر في خان يونس

المجندة الإسرائيلية أربيل يهود، 29 عاماً، أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الخميس 30 يناير 2025
المجندة الإسرائيلية أربيل يهود، 29 عاماً، أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الخميس 30 يناير 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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شهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة الخميس تجمعا حاشدا خلال تسليم الأسيرة أربيل يهود (29 عامًا) إلى الصليب الأحمر، بالقرب من منزل قائد حركة حماس الراحل يحيى السنوار، الذي دُمّر خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

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أظهرت اللقطات يهود وهي تبدو في حالة من الذهول بينما كانت تنتقل وسط الحشد، فيما قام مقاتلون من حماس والجهاد الإسلامي بتأمين طريقها ودفع المتجمهرين بعيدًا.

وتأخرت سيارات الصليب الأحمر أثناء محاولتها مغادرة المكان بسبب كثافة الحشود، قبل أن تُنقل يهود إلى القوات الإسرائيلية عبر معبر تحت إشراف الصليب الأحمر.

وفي تطور آخر، تم إطلاق سراح غادي موزيس (80 عامًا) إلى جانب خمسة أسرى تايلانديين لم تُكشف هوياتهم رسميًا بعد.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد بعدم فتح معبر نتساريم أمام عودة النازحين من جنوب غزة إلى شمالها حتى يتم الإفرج عن الأسيرة يهود، إلا أن الخلاف تم حله عبر الوسطاء.

يُذكر أن هذا التبادل يأتي في إطار الدفعة الثالثة من اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث أفرجت حماس عن ثمانية رهائن آخرين في في وقت سابق من الشهر.

المصادر الإضافية • أب

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