انفجارات في مخيم نور شمس قرب طولكرم.. إسرائيل توسع عمليتها العسكرية شمال الضفة المحتلة

بقلم: يورونيوز

اعلان

توسعت العملية العسكرية الإسرائيلية الأحد لتطال مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه جيش الدولة العبرية. وقد سُمعت سلسلة انفجارات وتصاعد الدخان في سماء المنطقة وقال سكان المخيم إن عناصر مسلحة من الفصائل الفلسطينية قد زرعوا متفجرات في أماكن مرور الجيش الإسرائيلي.

وتشير تل أبيب إلى أنها وسعت عملياتها في شمال الضفة المحتلة تحت مسمى مكافحة الإرهاب كما تقول ولتطال مخيم نور شمس الذي سبق وتعرض لهجومات مماثلة منذ الصيف الماضي ما أدى لمقتل العشرات من الفلسطينيين.

وقد سادت كامل المنطقة حالة من الاحتقان الشديد طيلة شهور الحرب على غزة بسبب ما عاشه القطاع وتفاقمت الأوضاع في الأيام الأخيرة مع توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في شمال الضفة. حيث أعلن وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو إسرائيل كاتس الأحد عن توسيع الهجوم الذي بدأ قبل أسابيع من مدينة جنين. وقال الوزير إن العملية تهدف لمنع إيران من إيجاد موطئ قدم لها في الضفة الغربية المحتلة.