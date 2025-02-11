مقتل 51 شخصًا على الأقل في حادث سقوط حافلة من جسر في غواتيمالا

بقلم: يورونيوز مع AP

أعلنت السلطات في غواتيمالا مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإصابة آخرين بجروح خطيرة، إثر سقوط حافلة من فوق جسر في ضواحي العاصمة، صباح الاثنين.

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ونتج الحادث عن تصادم عدة مركبات، ما أدى إلى انحراف الحافلة وسقوطها من ارتفاع 115 قدما في مجرى مائي ملوث بمياه الصرف الصحي.

وأفاد رجال الإطفاء، بأن الحافلة كانت مليئة بالركاب، وسقطت رأسا على عقب، مما تسبب في غمر نصفها بالمياه.

وأوضح أحد رجال الإطفاء أن الركاب كانوا متراكمين فوق بعضهم البعض، ما أدى إلى إصابات داخلية قاتلة.

وكانت الحافلة قادمة من مدينة بروغريسو، الواقعة شمال شرق العاصمة.

وأكد المتحدث باسم فرق الإطفاء المتطوعين، أوسكار سانشيز، أن من بين الضحايا أطفالا.

وأعرب الرئيس برناردو أريفالو عن تعازيه لأسر الضحايا، معلنا يوم حداد وطني تكريما لأرواحهم.

هذا وأعلن الرئيس تعبئة أفراد من الجيش الوطني وهيئة الإغاثة الإنسانية في بليز للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة في موقع الحادث. كما تم تفعيل معايير خاصة للرعاية الطبية لضمان أفضل علاج للمصابين.