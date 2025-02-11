Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مقتل 51 شخصًا على الأقل في حادث سقوط حافلة من جسر في غواتيمالا

رجال الإطفاء يعملون في موقع حادث تحطم حافلة مميتة بعد سقوطها من على جسر في ضواحي مدينة غواتيمالا، الاثنين 10 فبراير/شباط 2025
رجال الإطفاء يعملون في موقع حادث تحطم حافلة مميتة بعد سقوطها من على جسر في ضواحي مدينة غواتيمالا، الاثنين 10 فبراير/شباط 2025 Copyright Moises Castillo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Copyright Moises Castillo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز مع AP
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

أعلنت السلطات في غواتيمالا مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإصابة آخرين بجروح خطيرة، إثر سقوط حافلة من فوق جسر في ضواحي العاصمة، صباح الاثنين.

اعلان

ونتج الحادث عن تصادم عدة مركبات، ما أدى إلى انحراف الحافلة وسقوطها من ارتفاع 115 قدما في مجرى مائي ملوث بمياه الصرف الصحي.

وأفاد رجال الإطفاء، بأن الحافلة كانت مليئة بالركاب، وسقطت رأسا على عقب، مما تسبب في غمر نصفها بالمياه.

وأوضح أحد رجال الإطفاء أن الركاب كانوا متراكمين فوق بعضهم البعض، ما أدى إلى إصابات داخلية قاتلة.

وكانت الحافلة قادمة من مدينة بروغريسو، الواقعة شمال شرق العاصمة.

Related

وأكد المتحدث باسم فرق الإطفاء المتطوعين، أوسكار سانشيز، أن من بين الضحايا أطفالا.

وأعرب الرئيس برناردو أريفالو عن تعازيه لأسر الضحايا، معلنا يوم حداد وطني تكريما لأرواحهم.

هذا وأعلن الرئيس تعبئة أفراد من الجيش الوطني وهيئة الإغاثة الإنسانية في بليز للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة في موقع الحادث. كما تم تفعيل معايير خاصة للرعاية الطبية لضمان أفضل علاج للمصابين.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقرير رسمي: جسم غريب كان السبب في تحطم طائرة الخطوط الأذربيجانية في ديسمبر الماضي

حادث مروري مروع في البرازيل: تصادم حافلة وشاحنة يخلف 22 قتيلاً و13 جريحاً

فرحة الزفاف تتحول إلى كارثة.. مصرع 18 شخصاً بسقوط حافلة في نهر السند بباكستان