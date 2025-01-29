Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
حريق هائل داخل طائرة بمطار في كوريا الجنوبية ونجاة جميع ركابها الـ176

رئيس بلدية بوسان بارك هيونغ جون ومسؤولون آخرون يزورون الموقع الذي اشتعلت فيه النيران بالطائرة في كوريا الجنوبية 29 كانون الثاني يناير 2025
رئيس بلدية بوسان بارك هيونغ جون ومسؤولون آخرون يزورون الموقع الذي اشتعلت فيه النيران بالطائرة في كوريا الجنوبية 29 كانون الثاني يناير 2025 حقوق النشر  Son Hyung-joo/Yonhap/ AP
حقوق النشر Son Hyung-joo/Yonhap/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

اندلعت النيران في طائرة قبل إقلاعها في مطار بكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، ولكن تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصًا بأمان، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت وزارة النقل في بيان لها، إن طائرة إيرباص تديرها شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية "إير بوسان" (Air Busan) كانت تستعد للمغادرة إلى هونغ كونغ، عندما احترقت أجزاؤها الخلفية، في مطار جيمهاي الدولي جنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم إجلاء 169 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 6 أشخاص ومهندس واحد.

كما أفادت وكالة الإطفاء في بيان لها، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة أثناء الإخلاء، وأكدت أنها أخمدت الحريق تماما عند الـ 11:31 مساءً، بعد حوالي ساعة من عمل رجال الإطفاء في مكان الحادث.

وقالت وزارة النقل إن الطائرة من طراز إيه 321 (A321)، دون تحديد سبب الحريق.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق على متن طائرة تابعة لشركة طيران بوسان في مطار غيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية 28 كانون الثاني يناير 2025
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق على متن طائرة تابعة لشركة طيران بوسان في مطار غيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية 28 كانون الثاني يناير 2025 Son Hyung-joo/AP

يعيد المشهد الذاكرة إلى ما حصل قبل شهر، عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير" (Jeju Air) في مطار موان الدولي في جنوب كوريا الجنوبية، ما أسفر حينها عن مقتل جميع الركاب، البالغ عددهم 181 شخصًا، باستثناء شخصين.

وكانت الحادثة واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ الطيران في كوريا الجنوبية. إذ انزلقت طائرة بوينغ 737-800 من مدرج المطار في 29 كانون الأول/ ديسمبر، واصطدمت بهيكل خرساني وشبت فيها النيران.

كانت الرحلة عائدة من بانكوك وكان جميع الضحايا من كوريا الجنوبية باستثناء مواطنين تايلانديين.

وأكدت السلطات وجود آثار لاصطدام الطيور في محركات الطائرة التي تعرضت لحادثة قبل شهر، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا سبب الحادث، في التقرير الذي صدر بخصوصه يوم الاثنين.

المصادر الإضافية • أ ب

