حريق هائل داخل طائرة بمطار في كوريا الجنوبية ونجاة جميع ركابها الـ176

وقالت وزارة النقل في بيان لها، إن طائرة إيرباص تديرها شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية "إير بوسان" (Air Busan) كانت تستعد للمغادرة إلى هونغ كونغ، عندما احترقت أجزاؤها الخلفية، في مطار جيمهاي الدولي جنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم إجلاء 169 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 6 أشخاص ومهندس واحد.

كما أفادت وكالة الإطفاء في بيان لها، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة أثناء الإخلاء، وأكدت أنها أخمدت الحريق تماما عند الـ 11:31 مساءً، بعد حوالي ساعة من عمل رجال الإطفاء في مكان الحادث.

وقالت وزارة النقل إن الطائرة من طراز إيه 321 (A321)، دون تحديد سبب الحريق.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق على متن طائرة تابعة لشركة طيران بوسان في مطار غيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية 28 كانون الثاني يناير 2025 Son Hyung-joo/AP

يعيد المشهد الذاكرة إلى ما حصل قبل شهر، عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير" (Jeju Air) في مطار موان الدولي في جنوب كوريا الجنوبية، ما أسفر حينها عن مقتل جميع الركاب، البالغ عددهم 181 شخصًا، باستثناء شخصين.

وكانت الحادثة واحدة من أخطر الكوارث في تاريخ الطيران في كوريا الجنوبية. إذ انزلقت طائرة بوينغ 737-800 من مدرج المطار في 29 كانون الأول/ ديسمبر، واصطدمت بهيكل خرساني وشبت فيها النيران.

كانت الرحلة عائدة من بانكوك وكان جميع الضحايا من كوريا الجنوبية باستثناء مواطنين تايلانديين.

وأكدت السلطات وجود آثار لاصطدام الطيور في محركات الطائرة التي تعرضت لحادثة قبل شهر، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا سبب الحادث، في التقرير الذي صدر بخصوصه يوم الاثنين.