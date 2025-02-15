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احتفالات في رام الله بعد إالإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق التبادل

استقبال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت 15 فبراير/شباط 2025
استقبال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت 15 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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تجمع الفلسطينيون في رام الله، يوم السبت، للاحتفال بوصول الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في إطار الدفعة السادسة في إطار اتفاق التبادل. كما شهدت مدن وبلدات فلسطينية أخرى احتفالات مماثلة بمناسبة عودة الأسرى المحررين إلى بيوتهم.

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وقد أفرجت إسرائيل عن 369 أسيرًا، بينما أطلقت حماس سراح ثلاثة رهائن كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم 36 معتقلًا كانوا يقضون عقوبات بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 333 أسيرًا من غزة اعتُقلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

استقبال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت 15 فبراير/شباط 2025
استقبال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت 15 فبراير/شباط 2025AP

أثناء الاحتفالات، تم تصوير أحد الأسرى المحررين وهو يحتضن والدته، معبرًا عن فرحته بعد الخروج من السجن. وقال أحد الأسرى المحررين: "كنا جميعًا ميتين، وبإرادة الله عدنا إلى الحياة، لا شيء يعادل الحرية."

وأضاف: "أرجو من الله أن يجلب السعادة لأسرنا وأُسر باقي الأسرى الذين لا يزالون في السجون."

أسير فلسطيني يتم استقباله بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية ، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت، 15 فبراير 2025
أسير فلسطيني يتم استقباله بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية ، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت، 15 فبراير 2025AP
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فيما عبر حسان عويس، أسير محرر، عن مشاعره قائلاً: "الشعور بين العائلة والأم لا يوصف، الحمد لله، لا سجن بعد اليوم، رغم أن الفرحة غير مكتملة. إن شاء الله، سوف يجمعنا الله قريبًا."

وذكر أسير ثالث أنه وأشقاءه أمضوا 23 عامًا في السجن، مؤكدًا صعوبة تلك الفترة وما عانوْه

استقبال الأسير الفلسطيني حسن عويس بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت 15 فبراير/شباط 2025
استقبال الأسير الفلسطيني حسن عويس بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، السبت 15 فبراير/شباط 2025AP

وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق أنها تنتظر تنفيذ تل أبيب للبروتوكول الإنساني، بناءً على الضمانات التي قدمها الوسطاء، مشددة على أن الإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين مرهون بالتزام إسرائيل بكامل بنود الاتفاق.

المصادر الإضافية • أب

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