الرئيس الأوكراني: حان الوقت لإنشاء قوات مسلحة أوروبية

بقلم: يورونيوز

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أعلن الرئيس الأوكراني أن الوقت قد حان لإنشاء قوات مسلحة أوروبية وأن قتال بلاده ضد روسيا قد أثبت أن الأساس موجود فعلا. وأضاف فولوديمير زيلينسكي: يجب على أوروبا أن تأخذ في الحسبان رفضا أمريكيا لمسائل تهدد أمن القارة كما أنه لطالما تحدث زعماء كثيرون عن ضرورة أن يكون لأوروبا جيش خاص بها.

"أعتقد أن الوقت قد حان فعلا" بحسب تعبير الرئيس الأوكراني الذي يحضر حاليا فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وقد أشار زيلينسكي إلى أن كييف تمتلك معلومات استخباراتية موثوقة عن تحركات روسية في بيلاروسيا في وقت مبكر من صيف عام 2025. وقال: "لدينا معلومات استخباراتية واضحة تفيد بأن روسيا تخطط لإرسال قوات إلى بيلاروسيا في الصيف بحجة التدريبات. ولكن هذه هي بالضبط الطريقة التي تم التحضير بها لغزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات."

وفيما تسود حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان بإمكان أوكرانيا أو أوروبا الاعتماد على دعم الولايات المتحدة، تساءل زيلينسكي قائلا: "هل هذه القوات من أجل الهجوم على أوكرانيا؟ ربما قد تكون من أجلكم، من أجل أوروبا. هل جيوشكم جاهزة؟ ومتى سيستجيب حلفاؤكم، إن كانوا مستعدين أصلاً؟"

"لنكن واضحين - لا يمكننا استبعاد احتمال أن ترفض أمريكا التعاون مع أوروبا في القضايا التي تهددها".

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن في اليوم السابق الجمعة، استشهد بالمخابرات الأوكرانية التي قالت إن روسيا تجهز ما بين 100 ألف و150 ألف جندي لدخول بيلاروسيا، أقرب حلفاء موسكو، والتي يمكن استخدامها كنقطة انطلاق لهجوم محتمل في المستقبل.

"لست متأكدًا مما إذا كانوا سيهاجمون أوكرانيا، لكنهم سيهاجمون. ربما أوكرانيا، وربما بولندا، وربما دول البلطيق".

منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا وانتقاد الإدارة الأمريكية لنفقات الدفاع لحلفائها، لم تعلن سوى بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وليتوانيا عن زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وخلال كلمته، قال زيلينسكي إن الإنفاق الدفاعي مهم، ولكن من المستحيل الدفاع عن الدول بهذه النفقات وحدها.

"الأمر لا يتعلق فقط بزيادة الإنفاق الدفاعي. نحن طبعا بحاجة إلى المال، ولكن المال وحده لا يمكن أن يوقف تقدم العدو".

وأضاف: "من دون الجيش الأوكراني، لن تكون الجيوش الأوروبية كافية لتوقف روسيا. هذه هي الحقيقة. فقط جيشنا هو الوحيد في أوروبا الذي لديه خبرة حقيقية وحديثة في الحرب".

أوكرانيا والناتو

قال فولوديمير زيلينسكي إنه لن يسحب طلب انضمام أوكرانيا لحلف الناتو من على الطاولة كخيار. ومع ذلك، أعرب عن أسفه لأنه "في الوقت الحالي يبدو أن العضو الأكثر نفوذاً في الحلف هو بوتين، لأنه يبدو قادرا على عرقلة قرار الانضمام"، وفي تصريح الرئيس الأوكراني إشارة لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبل أيام حين قال: إن عضوية أوكرانيا في الناتو أو عودتها إلى حدود ما قبل عام 2014 "غير واقعية".

وأضاف زيلينسكي: "نحن نعتقد أن جوهر أي ضمانات أمنية لأوكرانيا يجب أن تكون عضوية الناتو. أو الظروف التي تسمح لنا ببناء حلف ناتو آخر، هنا في أوكرانيا."

وأصر على أنه من أجل ذلك، سيتعين على أوكرانيا زيادة عدد قواتها لتتناسب مع عديد القوات الروسية، ولكنها ستحتاج أيضًا إلى المزيد من المال والأسلحة لتجهيزها.

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وقال في هذا الصدد: "أسأل كل واحد منكم: إذا جاءت روسيا إليكم - هل يمكن لجيشكم أن يقاتل بنفس الطريقة؟ لا أريد أن يضطر أحد إلى معرفة ذلك. لهذا السبب نحن نتحدث عن الضمانات الأمنية. لهذا السبب بالنسبة لنا إما عضوية الناتو - أو شروط لبناء حلف شمال الأطلسي آخر هنا في أوكرانيا".