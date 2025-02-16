Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
بعد سنوات من النزوح: السوريون يعودون إلى معرة النعمان ليجدوا بيوتهم مدمرة ومنهوبة بلا أسطح

أشخاص يزيلون الأنقاض من داخل منزل تعرض للتدمير والنهب في معرة النعمان في ضواحي إدلب، سوريا، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025
أشخاص يزيلون الأنقاض من داخل منزل تعرض للتدمير والنهب في معرة النعمان في ضواحي إدلب، سوريا، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025 حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

بعد سنوات من الحرب والنزوح، بدأ العديد من السوريين العودة إلى مدنهم وقراهم، إلا أنهم فوجئوا بمنازلهم التي كانت قد تعرضت للنهب والدمار، بل وأصبحت خالية من الأسطح.

في مناطق مثل معرة النعمان وكفر نبل في شمال سوريا، عاد السكان الذين غادروا منذ سنوات إثر الأحداث التي تلت سقوط الرئيس بشار الأسد، ليواجهوا واقعًا مريرًا من السرقة الواسعة والدمار الكبير الذي طال المنازل.

اعلان
اعلان

وتعد معرة النعمان، التي تقع على الطريق الاستراتيجي بين مدينتي حلب ودمشق، من أبرز النقاط التي شهدت معارك عنيفة خلال الحرب.

المنازل المدمرة والمنهوبة في أحد أحياء معرة النعمان في ضواحي إدلب، سوريا، السبت 15 يناير/كانون الثاني 2025
المنازل المدمرة والمنهوبة في أحد أحياء معرة النعمان في ضواحي إدلب، سوريا، السبت 15 يناير/كانون الثاني 2025 AP

في عام 2020، استعاد الجيش السوري السيطرة على مدينة معرة النعمان من المعارضة المسلحة. وبعد ذلك، قامت مجموعات موالية للنظام بنهب المنازل وتدمير بعضها لاستخراج مواد قيمة مثل الحديد والأسلاك لبيعها.

وتظهر مقاطع فيديو جوية للمنطقة صفوفًا من المنازل التي ما تزال قائمة لكنها بلا أسطح، ما يوضح حجم الدمار الذي لحق بالمكان.

المنازل المدمرة والمنهوبة في أحد أحياء معرة النعمان في ضواحي إدلب، سوريا، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025
المنازل المدمرة والمنهوبة في أحد أحياء معرة النعمان في ضواحي إدلب، سوريا، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025 AP
كما وجد عمار زعتور، الذي غادر المدينة في عام 2019، قال إنه عاد في 2025 منزل مدمرًا بشكل كامل.

وأضاف: "لم نجد مكانًا لوضع أطفالنا. هذا الدمار لم يكن نتيجة القصف، بل كان بسبب الجيش، وهو ليس فقط منزلي، بل كل جيراني وأصدقائي."

عمار زعتور يقف داخل منزله المدمر والمنهوب في أحد أحياء كفرنبل في ضواحي إدلب، سوريا، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025
عمار زعتور يقف داخل منزله المدمر والمنهوب في أحد أحياء كفرنبل في ضواحي إدلب، سوريا، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025 AP

في مشهد آخر، انهار زكريا عبد القادر بالبكاء لدى عودته إلى معرة النعمان، حيث كان منزله من بين أول المنازل التي دُمّرت.

وقال: "لا يوجد مكان مثل الوطن، حتى لو اضطررت لوضع قطعة قماش، فهو أفضل من أي مكان آخر. لدينا الحرية الآن، وهذا لا يقدر بثمن."

زكريا عبد القادر وحفيدته نعيمة يجلسان على سطح منزلهما الذي تعرض للتدمير والنهب، في معرة النعمان، سوريا، الأربعاء، 15 يناير/كانون الثاني 2025
زكريا عبد القادر وحفيدته نعيمة يجلسان على سطح منزلهما الذي تعرض للتدمير والنهب، في معرة النعمان، سوريا، الأربعاء، 15 يناير/كانون الثاني 2025 AP

وذكر حسن بربش، أحد العائدين إلى المدينة، إلى صعوبة البدء من جديد في ظل هذا الدمار، قائلًا: "المشكلة أننا لا نستطيع استئناف الحياة بدون سقف. معرة النعمان مدينة فقيرة، وبدء الحياة من جديد هنا مهمة صعبة للغاية."

المصادر الإضافية • أب

