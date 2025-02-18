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"الأخت الكبرى والأخ الصغير".. طوابير طويلة لمشاهدة أول توأم باندا يولد في هونغ كونغ

صورة لأول صغار باندا تولد محليا في هونغ كونغ
صورة لأول صغار باندا تولد محليا في هونغ كونغ حقوق النشر AP Photo/Chan Long Hei
حقوق النشر AP Photo/Chan Long Hei
بقلم: يورونيوز
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شهدت حديقة "أوشن بارك" في هونغ كونغ، أمس الأحد، توافد حشود من الزوار المتحمسين لمشاهدة أحدث نجمين في المدينة—من صغار الباندا العملاقة يبلغان من العمر ستة أشهر - في أول ظهور علني لهما.

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ويعد التوأمان، اللذان ولدا في 15 أغسطس الماضي، أول صغار باندا تولد محليا في هونغ كونغ.

ويعيشان في "أوشن بارك" برفقة والديهما، إلى جانب اثنين آخرين من الباندا العملاقة، قدما من البر الرئيسي الصيني العام الماضي.

وفتحت الحديقة أبوابها مبكرا للزوار الذين دفعوا رسوما إضافية لمشاهدة التوأمين قبل الجمهور العادي، حيث بلغت تذكرة المشاهدة المميزة 1500 دولار هونغ كونغي (نحو 190 دولارا أمريكيا). 

وامتد طابور طويل أمام حظيرة الصغيرين، حيث شوهدَا يتسلقان جذع شجرة أو ينامان على أرجوحة تحت إشراف القائمين على رعايتهما.

زوار يلتقطون الصور في "أوشن بارك" في هونغ كونغ خلال الظهور الأول لتوأم الباندا العملاق، الأحد 16 فبراير 2025.
زوار يلتقطون الصور في "أوشن بارك" في هونغ كونغ خلال الظهور الأول لتوأم الباندا العملاق، الأحد 16 فبراير 2025.AP Photo/Chan Long Hei

ولم يتم اختيار اسمين للتوأمين بعد، إذ يشار إليهما حاليا بـ"الأخت الكبرى" و"الأخ الصغير".

وفي هذا السياق، أطلقت الحديقة، يوم السبت، مسابقة عامة لاختيار اسميهما، بحضور زعيم هونغ كونغ جون لي ومسؤولين آخرين، حيث يمكن للسكان تقديم مقترحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للحديقة، على أن يكشف عن الأسماء في النصف الأول من العام الجاري.

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وبفضل ولادة التوأمين، أصبحت هونغ كونغ تضم أكبر عدد من الباندا خارج البر الرئيسي الصيني.

ويأمل باولو بونغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أوشن بارك"، التي تواجه تحديات مالية منذ فترة، أن يسهم التوأمان في جذب المزيد من الزوار وتحسين إيرادات الحديقة.

واستعدادا لهذه المناسبة، طرحت الحديقة مجموعة متنوعة من المنتجات المستوحاة من الباندا، شملت الدمى التذكارية والأطعمة المستوحاة من شكلها، بما في ذلك البرغر، والبيغل، والحلويات.

ويمضي التوأمان نحو 18 ساعة يوميا في النوم، وهو سلوك طبيعي في هذه المرحلة العمرية.

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