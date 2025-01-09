مرح بلا حدود.. الباندا ليني ولوتي في استكشاف غرفة اللعب ببرلين

في حدث مليء بالبهجة، بدأ توأما الباندا، ليني ولوتي، أولى خطواتهما في استكشاف غرفة اللعب الجديدة في حديقة حيوانات برلين، حيث تقتربان من إتمام خمسة أشهر من العمر. ويهدف الانتقال إلى هذا المكان الجديد إلى تعزيز نموهما الصحي وتطورهما.
وولدت الشقيقتان في عام 2024، وقد أصبحتا الآن كبيرتين بما يكفي لترك صندوق الزحف الخاص بهما والانتقال إلى مساحة أكثر اتساعًا وتحفيزًا.
وفي هذه البيئة الجديدة، يمكن لهما الزحف والتسلق واستكشاف العالم من حولهما تحت عيون والدتهما البالغة من العمر 11 عامًا، الباندا "مينغ مينغ".
ويقضي التوأمان معظم يومهما في غرفة اللعب مع والدتهما، بينما تعودان ليلاً إلى صندوق الزحف المريح للراحة والنوم.
ويأمل فريق العمل في حديقة برلين أن يدعم هذا التغيير الإيجابي النمو الصحي للتوأمتين، حيث يستمران في الازدهار واكتساب المهارات الجديدة في بيئتهما المحيطة.