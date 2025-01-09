مرح بلا حدود.. الباندا ليني ولوتي في استكشاف غرفة اللعب ببرلين

اعلان

وولدت الشقيقتان في عام 2024، وقد أصبحتا الآن كبيرتين بما يكفي لترك صندوق الزحف الخاص بهما والانتقال إلى مساحة أكثر اتساعًا وتحفيزًا.

وفي هذه البيئة الجديدة، يمكن لهما الزحف والتسلق واستكشاف العالم من حولهما تحت عيون والدتهما البالغة من العمر 11 عامًا، الباندا "مينغ مينغ".

ليني تلقي التحية على أحد زوار الحديقة Markus Schreiber

ويقضي التوأمان معظم يومهما في غرفة اللعب مع والدتهما، بينما تعودان ليلاً إلى صندوق الزحف المريح للراحة والنوم.

ويأمل فريق العمل في حديقة برلين أن يدعم هذا التغيير الإيجابي النمو الصحي للتوأمتين، حيث يستمران في الازدهار واكتساب المهارات الجديدة في بيئتهما المحيطة.