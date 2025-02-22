إسرائيل تتسلم الرهائن من الصليب الأحمر وترقب للإفراج عن 602 أسير فلسطيني اليوم

سلمت حركة حماس 5 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر بينما قررت تسليم الرهينة السادس، هشام السيد، دون إقامة مراسم، لما قالت أنه "احتراماً لفلسطينيي الداخل" في مدينة غزة، وذلك في إطار الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.
في وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم القسام، أبو عبيدة، أسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم، وهم إيليا كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، وهشام السيد.
بالتزامن مع ذلك، تستعد إسرائيل لإطلاق سراح 602 من الأسرى الفلسطينيين في سجونها ، حيث تضم هذه الدفعة 50 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و60 آخرين يقضون أحكامًا عالية.
كما يشمل الإفراج 41 أسيرًا من محرري صفقة "شاليط" الذين أعاد الجيش اعتقالهم، بالإضافة إلى 445 أسيرًا من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر الماضي.
في تطور آخر، أعلنت إسرائيل أنها تسلمت جثمان الإسرائيلية شيري بيباس، التي كانت محتجزة في قطاع غزة. من جهتها، نفت حماس مسؤولية الحركة عن مقتلها، مؤكدة التزامها بتسليم الجثث وفقًا للاتفاق المبرم.
في الوقت ذاته، تحقق السلطات الإسرائيلية في هوية الجثث التي تم تسليمها، بعدما قالت إنها استلمت جثمان لمواطنة فلسطينية بالخطأ في وقت سابق من يوم الخميس.
فيما يتعلق بالمفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 22 أسيرًا من الأحياء، وسط جهود أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي هذا السياق، عقد المبعوث الأميركي لقاءات مع وزير الخارجية القطري لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة، في وقت تواصل فيه حماس الضغط باتجاه تنفيذ المرحلة الثانية وفقًا للاتفاق المبرم.