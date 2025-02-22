Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

إسرائيل تتسلم الرهائن من الصليب الأحمر وترقب للإفراج عن 602 أسير فلسطيني اليوم

مقاتلو حماس وهم يتخذون مواقعهم قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المقرر تسليمهم إلى الصليب الأحمر في رفح، قطاع غزة، يوم السبت، 22 فبراير/شباط 2025
مقاتلو حماس وهم يتخذون مواقعهم قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المقرر تسليمهم إلى الصليب الأحمر في رفح، قطاع غزة، يوم السبت، 22 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

سلمت حركة حماس 5 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر بينما قررت تسليم الرهينة السادس، هشام السيد، دون إقامة مراسم، لما قالت أنه "احتراماً لفلسطينيي الداخل" في مدينة غزة، وذلك في إطار الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.

في وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم القسام، أبو عبيدة، أسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم، وهم إيليا كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، وهشام السيد.

اعلان
اعلان

بالتزامن مع ذلك، تستعد إسرائيل لإطلاق سراح 602 من الأسرى الفلسطينيين في سجونها ، حيث تضم هذه الدفعة 50 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و60 آخرين يقضون أحكامًا عالية.

كما يشمل الإفراج 41 أسيرًا من محرري صفقة "شاليط" الذين أعاد الجيش اعتقالهم، بالإضافة إلى 445 أسيرًا من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر الماضي.

مقاتلون من حماس يقفون في تشكيل قبيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في النصيريت، قطاع غزة، السبت، 22 فبراير/شباط 2025
مقاتلون من حماس يقفون في تشكيل قبيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في النصيريت، قطاع غزة، السبت، 22 فبراير/شباط 2025 AP
Related

في تطور آخر، أعلنت إسرائيل أنها تسلمت جثمان الإسرائيلية شيري بيباس، التي كانت محتجزة في قطاع غزة. من جهتها، نفت حماس مسؤولية الحركة عن مقتلها، مؤكدة التزامها بتسليم الجثث وفقًا للاتفاق المبرم.

في الوقت ذاته، تحقق السلطات الإسرائيلية في هوية الجثث التي تم تسليمها، بعدما قالت إنها استلمت جثمان لمواطنة فلسطينية بالخطأ في وقت سابق من يوم الخميس.

مقاتلون فلسطينيون يحملون نعشًا يحتوي على جثمان عوديد ليفشيتز أثناء تسليم رفات أربعة جثث للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الخميس، 20 فبراير/شباط 2025
مقاتلون فلسطينيون يحملون نعشًا يحتوي على جثمان عوديد ليفشيتز أثناء تسليم رفات أربعة جثث للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الخميس، 20 فبراير/شباط 2025 AP

فيما يتعلق بالمفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 22 أسيرًا من الأحياء، وسط جهود أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي هذا السياق، عقد المبعوث الأميركي لقاءات مع وزير الخارجية القطري لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة، في وقت تواصل فيه حماس الضغط باتجاه تنفيذ المرحلة الثانية وفقًا للاتفاق المبرم.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

وزير الدفاع الإسرائيلي يزور مخيم طولكرم ويتعهد بتصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية

مقتل مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته في عيتا الشعب جنوبي لبنان

لقطات جوية تُظهر حجم الدمار في جباليا بشمال غزة بعد 16 شهراً من العمليات العسكرية الإسرائيلية