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شاهد: بالهتاف والأعلام وبوجوه مخفية.. مسيرة لمجموعة يمينية متطرفة في ولاية آيوا

متظاهرون من جماعة تفوق العرق الأبيض المعروفة باسم ”جبهة الوطنيين“ أثناء مسيرتهم بالقرب من مبنى الكابيتول، السبت 13 مايو 2023، في واشنطن
متظاهرون من جماعة تفوق العرق الأبيض المعروفة باسم ”جبهة الوطنيين“ أثناء مسيرتهم بالقرب من مبنى الكابيتول، السبت 13 مايو 2023، في واشنطن حقوق النشر أب
حقوق النشر أب
بقلم: يورونيوز
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كان مكتب التحقيقات الفدرالي قد صنّف التنظيم بأنه جماعة يمينية متطرفة منحدرة من ولاية تكساس جنوب البلاد وقد أشرفت على تأسيسه مجموعة من النازيين الجدد الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض على غيره من الأعراق في بلد متعدد الألوان والثقافات.

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وثّق شاهد عيان في مدينة دي موان بولاية آيوا الأمريكية مسيرة لمجموعة يمينية متطرفة تسمي نفسها "جبهة الوطنيين" وهي تستعرض حضورها وسط المدينة السبت الماضي. وقد نشر صاحب الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي صور المظاهرة بمشاركة عشرات الأشخاص كانوا جميعهم ملثّمين ويرفعون علم الولايات المتحدة ويهتفون.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد صنّف التنظيم المذكور بأنه جماعة يمينية متطرفة منحدرة من ولاية تكساس جنوب البلاد وقد أشرفت على تأسيسه مجموعة من النازيين الجدد الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض على غيره من الأعراق في بلد متعدد الألوان والثقافات.

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وقد أفاد شهود عيان أن المشاركين في المظاهرة كانوا يسيرون على أرضية مقر ولاية آيوا السبت الماضي. هذا ولم تفد شرطة مدينة دي موان بحدوث أية اعتقالات في صفوف المجموعة المتطرفة أثناء المسيرة.

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