ازدحام في أسواق القاهرة مع حلول رمضان: إقبال على المواد الغذائية والزينة وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار

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ورغم الأجواء الاحتفالية، يشتكي البعض من ارتفاع الأسعار، كما أوضحت صباح متولي، إحدى سكان العاصمة، أثناء تسوقها لشراء الفوانيس، التي تعد عنصرا أساسيا في تزيين المنازل المصرية خلال رمضان.

وقالت متولي: "الفوانيس أغلى بكثير هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. كنت أود شراءها كهدايا لأحفادي، لكن الأسعار مرتفعة".

وتستخدم العائلات الفوانيس لتزيين منازلها، فيما يفضل البعض تعليقها على مداخل البيوت والمتاجر، في تقليد رمضاني يعكس الطابع الاحتفالي للشهر.

ومع حلول الشهر الفضيل، يستعد المسلمون حول العالم للصيام من الفجر حتى الغروب، في فترة تخصص للعبادة والتأمل والقيام بأعمال الخير.

كما يجمع الشهر العائلات والأصدقاء حول موائد الإفطار، حيث يبدأ كثيرون إفطارهم على التمر والماء، اقتداء بسنة النبي محمد منذ أكثر من 1400 عام.

ويعد التمر من المنتجات الأساسية التي يقبل المصريون على شرائها قبل رمضان، نظرا لدوره التقليدي في كسر الصيام.

ويعتمد تحديد بداية شهر رمضان على رؤية الهلال، مما يؤدي أحيانا إلى اختلاف موعده بين الدول والمجتمعات الإسلامية. ومن المتوقع أن يكون اليوم الأول هذا العام في الأول من مارس أو ما يقاربه، وفقا لما تعلنه الهيئات الدينية المختلفة حول العالم.