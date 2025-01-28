شاحنة تسقط في حفرة كبيرة قرب طوكيو وجهود الإنقاذ مستمرة لانتشال السائق

ووقع الحادث في مدينة ياشيو التابعة لمحافظة سايتاما، حيث تم الإبلاغ عن انهيار الطريق حوالي الساعة 9:40 صباحا.

وأفاد رجال الإطفاء، بأن الحفرة التي تشكلت نتيجة الانهيار يبلغ عرضها نحو 10 أمتار وعمقها حوالي 5 أمتار.

وبعد الساعة 11:00 صباحا بقليل، رصدت طائرة هليكوبتر تابعة لهيئة الإذاعة اليابانية (NHK) ما يبدو أنه هيكل الشاحنة داخل الحفرة، بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل على مد ذراع رافعة في محاولة لاستخراج المركبة.

ووفقا للمعلومات الأولية، كان سائق الشاحنة، وهو الشخص الوحيد الموجود داخل المركبة، قادرا على التواصل مع فرق الإنقاذ.

من جانبها، قالت إحدى السيدات المقيمات بالقرب من موقع الحادث إنها سمعت صوتا مدويا، ثم نظرت من النافذة لتشاهد الحفرة العملاقة. وأضافت أن ما بدا أنه هيكل الشاحنة بدأ يغرق تدريجيا حتى اختفى تماما عن الأنظار.

وأشار مكتب محافظة سايتاما، إلى أن السبب المحتمل للحادث قد يكون تحلل وانفجار أنابيب الصرف الصحي الموجودة على عمق نحو 10 أمتار تحت سطح الأرض.

ومن جهته، أوضح الخبير في الهندسة الجيوتقنية إينازومي شينيا، أن المنطقة كانت في السابق أرضا رطبة، مما يعني أن مستوى المياه الجوفية فيها مرتفع، كما أن التربة غالبا ما تكون رخوة بسبب طبيعتها الرملية.

وأكد شينيا، أن هذه العوامل قد تكون ساهمت في تسريع تآكل التربة بسبب تسرب المياه، مما أدى إلى حدوث الانهيار بشكل مفاجئ.