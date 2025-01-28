Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
شاحنة تسقط في حفرة كبيرة قرب طوكيو وجهود الإنقاذ مستمرة لانتشال السائق

حفرة تظهر في إحدى الطرق السريعة في طوكيو وتبتلع شاحنة
حفرة تظهر في إحدى الطرق السريعة في طوكيو وتبتلع شاحنة حقوق النشر  التلفزيون الياباني عبر يوروفيجن
حقوق النشر التلفزيون الياباني عبر يوروفيجن
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

سقطت شاحنة في حفرة كبيرة نتجت عن انهيار جزء من تقاطع مروري مزدحم بالقرب من طوكيو صباح يوم الثلاثاء، فيما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لإنقاذ السائق.

ووقع الحادث في مدينة ياشيو التابعة لمحافظة سايتاما، حيث تم الإبلاغ عن انهيار الطريق حوالي الساعة 9:40 صباحا.

وأفاد رجال الإطفاء، بأن الحفرة التي تشكلت نتيجة الانهيار يبلغ عرضها نحو 10 أمتار وعمقها حوالي 5 أمتار.

وبعد الساعة 11:00 صباحا بقليل، رصدت طائرة هليكوبتر تابعة لهيئة الإذاعة اليابانية (NHK) ما يبدو أنه هيكل الشاحنة داخل الحفرة، بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل على مد ذراع رافعة في محاولة لاستخراج المركبة.

ووفقا للمعلومات الأولية، كان سائق الشاحنة، وهو الشخص الوحيد الموجود داخل المركبة، قادرا على التواصل مع فرق الإنقاذ.

من جانبها، قالت إحدى السيدات المقيمات بالقرب من موقع الحادث إنها سمعت صوتا مدويا، ثم نظرت من النافذة لتشاهد الحفرة العملاقة. وأضافت أن ما بدا أنه هيكل الشاحنة بدأ يغرق تدريجيا حتى اختفى تماما عن الأنظار.

وأشار مكتب محافظة سايتاما، إلى أن السبب المحتمل للحادث قد يكون تحلل وانفجار أنابيب الصرف الصحي الموجودة على عمق نحو 10 أمتار تحت سطح الأرض.

ومن جهته، أوضح الخبير في الهندسة الجيوتقنية إينازومي شينيا، أن المنطقة كانت في السابق أرضا رطبة، مما يعني أن مستوى المياه الجوفية فيها مرتفع، كما أن التربة غالبا ما تكون رخوة بسبب طبيعتها الرملية.

وأكد شينيا، أن هذه العوامل قد تكون ساهمت في تسريع تآكل التربة بسبب تسرب المياه، مما أدى إلى حدوث الانهيار بشكل مفاجئ.

