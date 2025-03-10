مارك كارني سيصبح رئيس وزراء كندا المقبل خلفا لجاستن ترودو

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سيصبح مارك كارني رئيس وزراء كندا المقبل بعد انتخابه الأحد زعيما للحزب الليبرالي الحاكم في كندا ليحل محل جاستن ترودو.

وكان ترودو قد استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 6 يناير/كانون الثاني الماضي على وقع تصاعد المشاكل الداخلية، مما أدى إلى تراجع شعبيته في البلاد. لكنه تعهد بالبقاء في السلطة ريثما ينتخب حزبه زعيماً جديداً ليحل محله.

كان الزعيم الكندي قد تعرض لضغوط من حزبه الذي فقد ثقته فيه. وقد أدى ذلك إلى تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي خلال الأشهر التي سبقت استقالته. في ذات الوقت، ارتفعت أسهم منافسه الرئيسي، بيير بويليفر من حزب المحافظين الذي كان متقدما على ترودو بفارق كبير.

وقد فاز كارني في انتخابات زعامة الحزب الليبرالي بأغلبية ساحقة، حيث حصل على ما يقرب من 86% من الأصوات. وفي أول خطاب له كزعيم للحزب، سارع كارني إلى إعلان موقفِ تحدٍّ لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذر كارني قائلاً: "هناك شخص يحاول إضعاف اقتصادنا". "إنه دونالد ترامب. وكما نعلم، فقد فرض رسومًا جمركية غير مبررة على صناعاتنا وعلى مبيعاتنا وعلى ما نكسب منه رزقنا. إنه يهاجم العائلات والعمال والشركات الكندية ولا يمكننا أن نسمح له بالنجاح ولن نسمح له بذلك".

وقال كارني إن كندا ستبقي على رسومها الجمركية الانتقامية حتى "يظهر لنا الأمريكيون الاحترام".

وأضاف خليفة ترودو: "نحن لم نطلب هذه المعركة، ولكن الكنديين مستعدون لها دائمًا عندما يلقي شخص آخر القفازات ليتحدانا ويتأهب للنزال". "يجب عليهم [الولايات المتحدة] ألا يخطئوا، لأن كندا في التجارة، كما في لعبة الهوكي، ستفوز".

تعامل كارني في أدواره السابقة مع الكثير من الأزمات المالية عندما كان رئيسًا لبنك كندا. وفي عام 2013، تم تعيينه محافظًا لبنك إنجلترا في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، ليصبح أول شخص غير بريطاني يتولى إدارة البنك المركزي الإنجليزي منذ تأسيسه عام 1694.

وقد حظي تعيينه بإشادة من الحزبين في المملكة المتحدة حيث كان كارني مشهورًا عالميًا في مجال عمله. وتحت قيادته، كانت كندا من بين أوائل الدول الكبرى التي تعافت من الآثار الضارة للأزمة المالية لعام 2008.

سعت المعارضة المحافظة في كندا إلى جعل الانتخابات تدور حول ترودو، الذي تراجعت شعبيته مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن بشكل كبير في البلاد، وارتفاع نسبة الهجرة أيضا.

وقد أثارت حرب ترامب التجارية وحديثه عن جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين غضب الكنديين. ما جعل الكثيرين منهم يلغون رحلاتهم إلى المناطق الحدودية المتاخمة للولايات المتحدة جنوب البلاد كما أصبحوا يتجنبون شراء السلع الأمريكية متى استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

وقد عزز تصاعد النزعة القومية الكندية من فرص الحزب الليبرالي في الانتخابات البرلمانية. حيث تحسنت نتائجهم بشكل مطرد في استطلاعات الرأي.

وقال كارني في خطابه: "الأمريكيون يريدون مواردنا ومياهنا وأرضنا وبلدنا. فكروا في الأمر. إذا نجحوا فسوف يدمرون أسلوب حياتنا". "في أمريكا الرعاية الصحية هي عمل تجاري كبير. أما في كندا فهي حق."

مارك كارني يتحدث خلال إطلاق حملته الانتخابية لقيادة الحزب الليبرالي في إدمونتون، 16 يناير 2025 أب

وأضافة: إن أمريكا "بوتقة انصهار. أما كندا فهي فسيفساء". "أمريكا ليست كندا. وكندا لن تكون أبدًا أبدًا جزءًا من أمريكا بأي شكل من الأشكال أو بأي شكل من الأشكال."

بعد عقود من الاستقرار الثنائي، من المتوقع الآن أن يركز التصويت على زعيم كندا القادم على من هو الأفضل استعدادا للتعامل مع التهديد الذي يشكله ترامب.

وقال كارني: "هذه أيام مظلمة، أيام مظلمة جلبتها دولة لم يعد بإمكاننا الوثوق بها". "نحن في طور تجاوز الصدمة، ولكن دعونا لا ننسى أبدًا الدروس المستفادة. علينا أن نعتني بأنفسنا وعلينا أن نعتني ببعضنا البعض. علينا أن نتكاتف معًا في الأيام الصعبة التي تنتظرنا."

وكان ترامب قد أجّل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على العديد من السلع من كندا والمكسيك لمدة شهر، وسط مخاوف كبيرة من حرب تجارية أوسع نطاقًا. ولكنه أيضا هدد بفرض رسوم جمركية أخرى على الصلب والألومنيوم والألبان ومنتجات أخرى.

مرشح قيادة الحزب الليبرالي الكندي مارك كارني يخاطب أنصاره في كالجاري، ألبرتا، الثلاثاء، 4 مارس 2025 Jeff McIntosh/THE CANADIAN PRESS

وكارني خبير اقتصادي ذو تعليم عالٍ وله خبرة في بورصة وول ستريت، ولطالما كان مهتمًا بدخول عالم السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، لكن خلفيته التجارية والمالية، جعلته يفتقر إلى الخبرة السياسية.

كان المسؤول الجديد المدير التنفيذي السابق في بنك غولدمان ساكس. وقد عمل لمدة 13 عامًا في لندن وطوكيو ونيويورك وتورنتو، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لمحافظ بنك كندا عام 2003.

وفي عام 2020، بدأ العمل كمبعوث خاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كان كارني في مواجهة أسماء أكثر شهرة في السباق على زعامة الحزب الليبرالي. فقد تواجه مع نائبة رئيس الوزراء - ووزيرة المالية السابقة - كريستيا فريلاند التي قدمت استقالتها من الحكومة في ديسمبر الماضي بعد أن قال ترودو إنه لم يعد يريدها كوزيرة للمالية، وبدلاً من ذلك اختار الاحتفاظ بخدماتها كنائبة لرئيس الوزراء، وكمسؤولة عن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

تفوّق الزعيم المستقبلي لكندا على فريلاند، التي فازت بـ 8% فقط من الأصوات، حيث حصد كارني تأييد وزراء في الحكومة ونواب في البرلمان منذ إعلان ترشحه في يناير/كانون الثاني.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يمسح دموعه وهو يتحدث خلال إعلان زعامة الحزب الليبرالي في أوتاوا، أونتاريو، الأحد، 9 مارس 2025 أب

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدث خلال إعلان زعامة الحزب الليبرالي في أوتاوا، أونتاريو، الأحد، 9 مارس 2025 أب

قد لا يتمكن كارني، الذي سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في الأيام القليلة المقبلة، من الاحتفاظ طويلا بمنصب الجديد.

إذ من المتوقع أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة قريبًا. فإما سيدعو إلى إجراء انتخابات، أو قد تفرض أحزاب المعارضة في البرلمان إجراءها من خلال التصويت بحجب الثقة عن حكومته في وقت لاحق من هذا الشهر. ولدى الحزب الليبرالي تفويض بإجراء انتخابات عامة في 20 أكتوبر/تشرين الأول أو قبل ذلك الموعد.

وحث ترودو أنصار الحزب الليبرالي على المشاركة ودعم الزعيم الجديد. قائلا: "هذه لحظة حاسمة للأمة. الديمقراطية ليست من المسلمات. والحريات ليست من المسلمات. حتى كندا ليست من المسلمات".