الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لترامب: "لن أتفاوض معك وافعل ما شئت"

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وأضاف بزشكيان: "من غير المقبول أن تصدر الولايات المتحدة الأوامر وتهددنا. لن أتفاوض معكم على الإطلاق. افعلوا ما تشاؤون"، بحسب ما أوردته الوكالة.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قد أكد يوم السبت أن طهران لن تخضع للضغوط من أجل التفاوض، وسط تقارير تفيد بمحاولة ترامب إعادة التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي المتسارع.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لن تخوض أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات وسياسة "الضغط الأقصى" مستمرة، مشددًا على أن طهران لن ترضخ لـ"الإملاءات الأمريكية".

وفي المقابل، أفادت مصادر أمريكية في وقت سابق بأن ترامب بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يعرض فيها التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق السابق خلال ولايته الأولى، بينما نفت إيران تلقيها أي رسالة من الرئيس الأمريكي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أعرب ترامب عن تفضيله للحل الدبلوماسي على المواجهة العسكرية، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد استخدام القوة، قائلاً: "آمل أن تتفاوضوا، لأن الخيار العسكري سيكون كارثيًا".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل التحذير من عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية، خصوصًا مع استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من درجة تصنيع الأسلحة، وهو مستوى لا تلجأ إليه سوى الدول التي تمتلك قدرات نووية عسكرية.

وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقويض الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات في ملفها النووي.