"جعلتم حياتي بائسة".. نتنياهو ينفجر غضبًا أمام المحكمة والقاضي يحذّره: "اخفض صوتك"

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وقالت القناة 13 الإسرائيلية إننتنياهو "انهار" في المحكمة، وصرخ قائلًا: "لقد جعلتم حياتي بائسة.. هذا الأمر لن يمرّ بهدوء". في لحظة توتر وُصفت بأنها غير مسبوقة، ما دفع القاضي إلى مطالبته بأن يخفض صوته.

وفي أوج غضبه، طرق رئيس الوزراء على المنصة، وطالب بحقه في الدفاع عن نفسه، والرد على التهم الموجهة إليه.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه هاجم المدعين العامين، ووصفهم بأنهم منفصلون عن الواقع و"يعيشون في عالم آخر".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القاضي حذّر نتنياهو ونصحه بالعودة إلى رشده، حين احتجّ الأخير قائلا: "لقد وضعوني (القضاة) أنا وعائلتي على أبواب الجحيم. أريد أن أقضي بضع دقائق أخرى حتى أثبت سخافة هذا الادعاء. لدي الحق في الدفاع عن نفسي".

ويمثل زعيم حزب الليكود أمام محكمة تل أبيب المركزية للمرة الـ17، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة في ملفات "1000"، "2000"، و"4000"، تشمل تلقي هدايا ثمينة، والتفاوض على تغطية إعلامية إيجابية، وتقديم تسهيلات لرجال أعمال مقابل دعم سياسي وإعلامي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحضر محاكمته بتهم فساد في المحكمة الجزئية في تل أبيب، إسرائيل، الأربعاء، 12 مارس/آذار 2025 Yair Sagi/Pool Photo via AP

وقالت صحيفة "هآرتس" إن اليوم السابع عشر من شهادة نتنياهو انتهى دون تفسير، حيث قال محامي الدفاع إن القاضي سيحتاج إلى ثلاث ساعات إضافية لاستكمال التحقيق.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي قد عبّر مرارا عن استيائه من عدم مراعاة المحكمة لظروفه، حيث قال في إحدى الجلسات الأخيرة إنه في ظل مسؤولياته كرئيس وزراء دولة تخوض حروبًا على عدة جبهات، ومعاناته من آثار عملية جراحية، لم يأخذ القسط الكافي من الراحة، وانتقد رفض المحكمة لطلب استئناف جلسة الاستماع الذي تقدم به سابقًا.

هذا ويُعتبر رئيس الوزراء البالغ 75 عامًا، أول زعيم إسرائيلي في منصبه يمثل أمام المحكمة كمتهم في قضايا جنائية.

كما يواجه تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ما يُحتّم على 124 دولة الامتثال للحكم والقبض عليهما في حال وطئا أراضيها.