نتنياهو يخضع لعملية استئصال للبروستاتا ووزير القضاء يتولى مهامه.. جبهة جديدة أمام رئيس وزراء إسرائيل

ويُعد نتنياهو، البالغ من العمر 75 عامًا، أحد القادة العالميين الذين تُتابع صحتهم عن كثب، إلى جانب شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، 82 عامًا، والرئيس السابق دونالد ترامب، 78 عامًا، نظراً لتأثيرهم المباشر على القرارات الدولية.

ولطالما حاول نتنياهو تعزيز صورته كزعيم يتمتع بصحة جيدة وقدرة عالية على التحمل، اذ تفاخر خلال محاكمته هذا الشهر بأنه يعمل لمدة 18 ساعة يوميًا. إلا أن مشاكله الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصابته بمرض في القلب، تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها. العام الماضي، كشف الأطباء إصابته بحالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب، وتم تركيب جهاز لتنظيم ضرباته بعد نوبة إغماء.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة محاكمته بتهم الفساد في تل أبيب، يوم الاثنين، 23 ديسمبر، 2024. Debbie Hill/Pool Photo via AP

ماذا في تفاصيل الجراحة؟

صرّح أميت حداد، محامي نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيخضع للتخدير الكامل أثناء العملية وسيبقى في المستشفى لعدة أيام. كما طالب بإلغاء جلسات المحكمة المقررة هذا الأسبوع، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وأفاد مصدر مطلع، وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، بأن رئيس وزراء بالإنابة سيتولى مهام نتنياهو أثناء غيابه، دون الكشف عن هوية الشخص الذي سيتولى المهمة.

وبحسب الدكتور شاي جولان، رئيس قسم الأورام وجراحة المسالك البولية في مركز رابين الطبي الإسرائيلي، فإن الجراحة التي سيخضع لها نتنياهو ليست لاستئصال ورم سرطاني، ومن المتوقع أن تُجرى باستخدام تقنية المنظار، مما يقلل من تعقيد الإجراء وآثاره الجراحية.

عملية جراحية في توقيت حرج

تأتي هذه الجراحة في وقت حساس للغاية، حيث يلعب نتنياهو دورًا محوريًا في صياغة قرارات تؤثر على مصير المنطقة. في غزة، يستمر التصعيد العسكري الذي يخلف وراءه دمارًا واسعًا ومعاناة إنسانية كبيرة، حيث يواجه الفلسطينيون القتل والتشريد والتجويع في ظل حصار خانق يزيد من تفاقم الأوضاع.

إلى جانب ذلك، تتصاعد المواجهات مع الحوثيين في اليمن، مما يزيد من التوترات الإقليمية. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يُنظر إلى أي غياب لنتنياهو، حتى لو كان مؤقتًا، كعامل قد يعيد تشكيل مسار القيادة الإسرائيلية خلال هذه المرحلة المفصلية.

كما يُنظر إلى هذه العملية على أنها قد تنال من صورة نتنياهو كزعيم حازم، في وقت يسعى فيه لإظهار صلابته أكثر من أي وقت مضى، وبما يتزامن مع ضغط الأطراف الدولية مؤخراً للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.