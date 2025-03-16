اليمن: ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض جراء الغارة الأمريكية وعمليات البحث مستمرة

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متوعدًا باستخدام "قوة ساحقة" حتى يتوقفون عن استهداف حركة الملاحة في ممر بحري استراتيجي.

وبحسب الحوثيين، فقد أسفرت الغارات عن مقتل 31 شخصًا على الأقل، بينما أكد مستشار الأمن القومي لترامب يوم الأحد أن الضربات استهدفت العديد من القادة الحوثيين.

وتأتي هذه الغارات بعد أيام فقط من إعلان الحوثيين أنهم سيستأنفون هجماتهم على السفن الإسرائيلية التي تبحر قبالة السواحل اليمنية، ردًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وقد وجه ترامب تحذيرًا مباشرًا إلى إيران، داعيًا إياها إلى وقف دعمها للحوثيين، ومتعهدًا بتحميلها "المسؤولية الكاملة" عن تصرفات وكلائها في المنطقة.

وتزامن هذا التصعيد مع تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي بعث برسالة إلى القادة الإيرانيين قبل أسبوعين، يعرض فيها إمكانية استئناف المحادثات الثنائية بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تطورًا سريعًا.