Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

قتلى وجرحى في غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء

احتراق خزانات النفط في ميناء الحديدة باليمن، السبت 20 يوليو 2024.
احتراق خزانات النفط في ميناء الحديدة باليمن، السبت 20 يوليو 2024. حقوق النشر AP Photo,File
حقوق النشر AP Photo,File
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تعرضت العاصمة اليمنية، صنعاء، لقصف أمريكي مساء السبت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام يمنية. وقد استهدفت أربع صواريخ موقعًا تابعًا لجماعة الحوثي قرب محطة التلفزيون في حي الجراف، شمالي المدينة. كما شملت الضربات مواقع أخرى في محيط مطار صنعاء.

اعلان

وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء أن الغارات الأمريكية على العاصمة أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين في حصيلة أولية.

وفي السياق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة بدأت، يوم السبت، تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات المواقع التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، في إطار ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه حملة جديدة ضد المسلحين.

وبحسب الصحيفة، استهدفت الضربات الجوية والبحرية، التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواقع تشمل رادارات ودفاعات جوية ومنظومات صواريخ وطائرات مسيّرة، في محاولة لإعادة فتح ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، التي عطلها الحوثيون على مدى الأشهر الماضية بهجماتهم.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أن هذه العملية العسكرية، وهي الأوسع في ولاية ترامب الثانية، تحمل أيضًا رسالة تحذيرية إلى إيران. ويسعى الرئيس الأمريكي إلى التفاوض مع طهران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام خيار عسكري في حال رفضت إيران التفاوض.

Related

وأشارت الصحيفة إلى أن الضربات الجوية استهدفت ترسانة الحوثيين، التي تخزن معظم أسلحتها في مواقع محصنة تحت الأرض، ومن المتوقع أن تستمر الغارات لعدة أيام، مع احتمال تصعيدها وفقًا لردود فعل الحوثيين. كما أوضحت أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تواجه تحديات في رصد مواقع الأسلحة الحوثية، التي تُنتج في منشآت تحت الأرض أو يتم تهريبها من إيران.

وأضافت أن بعض مستشاري الأمن القومي في الإدارة الأمريكية يدفعون نحو حملة عسكرية أكثر شمولًا يمكن أن تؤدي إلى تقويض سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من شمال اليمن. ومع ذلك، لم يمنح ترامب بعد الضوء الأخضر لهذه الاستراتيجية، متحفظًا بشأن التورط في صراع جديد بالشرق الأوسط، وهو ما كان قد تعهد بتجنبه خلال حملته الانتخابية.

وقالت الصحيفة إن الضربات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض هذا الأسبوع، جمعت بين الرئيس ترامب وكبار مساعدي الأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية. ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، وافق ترامب على الخطة العسكرية يوم الجمعة، ما مهد الطريق لتنفيذ الضربات.

Related

وأضافت الصحيفة أن العمليات العسكرية نُفذت بمشاركة طائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري ترومان"، المتمركزة في شمال البحر الأحمر، إلى جانب طائرات هجومية تابعة للقوات الجوية الأمريكية وطائرات مسيّرة مسلحة انطلقت من قواعد عسكرية في المنطقة.

وجاءت الضربات بعد تصعيد حوثي في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت الجماعة طائرة إف-16 أمريكية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر. وفي اليوم نفسه، فُقدت طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper فوق البحر الأحمر.

كما صعّد الحوثيين تهديداتهم في المنطقة، إذ أعلنوا عزمهم استئناف الهجمات ضد إسرائيل في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اليمن: ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض جراء الغارة الأمريكية وعمليات البحث مستمرة

ويتكوف يهدّد حماس: استخلصوا العبر مما فعلناه بالحوثيين أمس واتّخذوا قرارًا أكثر عقلانية

إعلام عبري: سلاح البحرية يقصف موانئ في اليمن من بينها ميناء الحديدة