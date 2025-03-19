حرب غزة تتجدد... مئات القتلى الفلسطينيين وصاروخ يمني يستهدف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية

مئات القتلى الفلسطينيين بعدما استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، وذلك بعد أيام من الهدوء النسبي الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. وجاء القرار الإسرائيلي على خلفية اتهامات لحركة حماس برفض إطلاق سراح الرهائن.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الثلاثاء، إن "تل أبيب عادت إلى القتال في غزة بسبب رفض حماس إطلاق سراح المحتجزين وتهديداتها بإلحاق الأذى بالجنود والمناطق الإسرائيلية".
وهدد كاتس الحركة الإسلامية مؤكدا أنه "بحال لم تطلق سراح جميع الرهائن المحتجزين لديها فإن أبواب الجحيم سوف تفتح في غزة".
من جهته، علق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، على استئناف العمليات العسكرية قائلا: "هذه خطوة تدريجية بنيناها وخططنا لها في الأسابيع الأخيرة، وستبدو مختلفة تماما عما تم القيام به حتى الآن".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مكتب الرئيس الأمريكي قوله إن "ترامب دعم عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب، وأرسل قاذفات وحاملات طائرات للدفاع عن إسرائيل".
كما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، براين هيوز، أن "حماس كان بإمكانها إطلاق سراح الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار، لكنها اختارت الرفض والحرب".
هذا وأعلن مسؤول في حركة حماس الثلاثاء، بأن أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قتل، وأصيب آخران نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع فجر الثلاثاء.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 400 قتيل وإصابة العشرات في مناطق متفرقة من القطاع. وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ينقض اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل الإبادة الجماعية بحق المدنيين".
في تصعيد آخر، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل أغلقت معبر رفح أمام المرضى والجرحى من قطاع غزة، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعاني بالفعل من نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر بيانا أكد فيه أن "رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا الأوامر بشن الهجوم لتحقيق أهداف الحرب، بما في ذلك الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات".
آخر التطورات بعد أن قررت إسرائيل استئناف حربها على غزة
"الحوثيون يُعلنون "استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي وتحقيق إصابات مؤكدة
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 محققا هدفه بنجاح، وذلك ردا على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. pic.twitter.com/TVYNjCgp3I— العميد يحيى سريع (@army21ye) March 18, 2025
حماس تقول إنها لم ترفض مقترح ويتكوف وتعاملت معه بإيجابية وتتهم نتنياهو باستئناف الحرب لإفشال الاتفاق
الإسعاف الإسرائيلي يقول إن هناك مصابين "عقب تفعيل صافرات الإنذار في النقب" بفعل الصاروخ اليمني
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل
صحيفة هآرتس: جزء من سكان بلدات غلاف غزة يحزمون حقائبهم استعدادًا للنزوح بسبب تجدد القتال
رئيس المجلس الأوروبي: أعرب عن صدمتي وحزني من الأخبار الواردة من غزة
هآرتس عن مصدر سياسي: العملية العسكرية في قطاع غزة تهدف إلى الضغط على حماس لتليين موقفها في المفاوضات
حزب الله يصدر بيانًا بشأن استئناف الحرب على غزة
أصدر حزب الله بيانًا حول استئناف الحرب على غزة قال فيه:
"يدين حزب الله بأشد العبارات استئناف العدو لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرض فيه أهالي غزة لحصار خانق وتجويع قاس في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
إن قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالانقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة كاملة مع الإدارة الأميركية وسط صمت دولي مخزي، يؤكد أن هذا الكيان المارق ومعه الإدارة الأميركية لا يحترمان أي تعهدات واتفاقات..
إننا في حزب الله، إذ نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل غزة الشرفاء، ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى فضح الشراكة الأميركية الصهيونية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب ما تبقى من المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل ."
مصادر فلسطينية محلية: مقتل ناجي أبو سيف الناطق باسم سرايا القدس والمعروف باسم "أبو حمزة" في القصف على قطاع غزة الليلة
مصادر فلسطينية: مقتل القيادي في سرايا القدس حسن الناعم في قصف إسرائيلي فجر اليوم على مدينة خان يونس
حركة حماس تعلن مقتل القائد ياسر حرب عضو المكتب السياسي للحركة
الخارجية الفرنسية: باريس تدين الضربات الإسرائيلية على غزة وتدعو لوقف العنف فورا
الخارجية القطرية تدين "بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة"
وزير الدفاع الأيرلندي: أيرلندا تدعو إلى وقف جميع الهجمات على غزة والإفراج عن الأسرى المتبقين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
الخارجية الأردنية: "ندين استئناف إسرائيل عدوانها على غزة ونؤكد ضرورة أن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله"
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، "استئناف إسرائيل عدوانها على غزة، وشنّها غارات على مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفرت عن ارتقاء وإصابة مئات الفلسطينيين".
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، "ضرورة أن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، والذي أنجز بجهود قطرية مصرية وأميركية"، محذرًا من "مغبة تفجّر الأوضاع في المنطقة، إذا استمرّت إسرائيل بعدوانها على غزة".
ودعا السفير القضاة ا"لمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
حزب الليكود: عودة حزب القوة اليهودية برئاسة إيتمار بن غفير اليوم إلى حكومة نتنياهو
الخارجية السعودية: المملكة تدين استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة
زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان: إسرائيل في أيدي حكومة متطرفة وفاسدة لكننا سننقذها
قال زعيم حزب الديمقراطيين، يائير غولان، إن وزير الأمن السابق، إيتمار بن غفير، هو الحاكم الفعلي لحكومة نتنياهو. وأوضح أن بن غفير، الذي أهان نتنياهو عندما جره مريضا للتصويت في الكنيست، أجبره لاحقا على إعادته إلى الحكومة كمنتصر.
وأضاف غولان: "بن غفير ليس القوي، بل نتنياهو هو الضعيف بكل بساطة"، مشددا على أن إسرائيل باتت في قبضة حكومة متطرفة وفاسدة، لكنه أكد: "سننقذها".
القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن كاتس: إن لم يعد قتلة حماس المخطوفين جميعا فإن هجماتنا سوف تتصاعد
الجيش الإسرائيلي: نواصل هجماتنا ضد أهداف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في سائر قطاع غزة
وسائل إعلام عبرية: الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستطلب من كافة المواطنين بكل ارجاء البلاد بتحضير الملاجئ وفتحها
وسائل إعلام فلسطينية: 419 قتيلًا و528 مصابا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة
الخارجية الإيرانية تدين بشدة "الجولة الجديدة من الهجمات والمجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة"
نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي ودبلوماسيين: تم إغلاق معبر رفح مع تجدد الغارات الإسرائيلية
وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: كان بإمكان حماس إطلاق سراح الرهائن لكنها اختارت الرفض والحرب
جدعون ساعر: خلال الأسبوعين والنصف الماضيين وصلنا إلى طريق مسدود لا إطلاق نار ولا إعادة للرهائن
وزارة الصحة بغزة: 412 قتيلا وأكثر من 500 مصاب في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة
رئيس الوزراء الهولندي: الأخبار من غزة مزعجة وحزينة ونحث جميع الأطراف على الالتزام بالاتفاقات
وزير خارجية أيرلندا: التقارير عن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة تثير قلقا بالغا
حماس: "إقرار واشنطن بأنها أبلغت مسبقا بالعدوان الصهيوني يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة"
شقيق الأسير نمرود كوهين: الحديث عن انهيار المفاوضات كذب وإسرائيل هي من دمرت الصفقة
سي إن إن عن متحدث باسم اليونيسف: القصف الإسرائيلي على غزة أصاب خياما ومباني لجأ إليها نازحون بمن فيهم أطفال
لابيد: مقاتلونا يحتاجون إلى رئيس وزراء يمكنهم الثقة به ولا يهتم إلا بأمن إسرائيل ومصير الرهائن
الأسير المفرج عنه إيلي هكوهين: تجدد القتال هو إنزال عقوبة الإعدام بحق أصدقائي الذين بقوا في الأسر
وزيرة خارجية السويد: من الخطير استئناف القتال مع سقوط عدد كبير من القتلى بينهم أطفال
منظمة أوكسفام في غزة: 17 يوما مرت من العقاب الجماعي ولم يدخل أي شيء إلى قطاع غزة والوضع في مستشفيات غزة حرج
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية: غارات غزة غير مقبولة ويجب إعادة فرض وقف إطلاق النار فورا
القناة 12 الإسرائيلية: تقدم ملحوظ أحرز أمس في المفاوضات مع بن غفير ونتنياهو يرغب بإعادته للحكومة هذا الأسبوع
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس: نرفض استئناف إسرائيل للقصف العشوائي على السكان المدنيين في غزة.
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: سنوصل رسالة للحكومة بأننا لن نسمح لها بتحويل أنفاق غزة لمكانٍ لدفنِ أبنائنا
قال هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة إن حكومة نتنياهو التزمت بإنهاء الحرب وتنفيذ الاتفاق، والآن تعمل على إشعال الحرب.
وأضافت: "سنوصل رسالة للحكومة بأننا لن نسمح لها بتحويل أنفاق غزة لمكانٍ لدفنِ أبنائنا".