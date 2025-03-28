اليمن: قتلى وجرحى في غارات أمريكية مكثفة على مواقع حوثية

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أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين جرّاء الغارات الأمريكية على محيط محافظة صعدة، وذلك وفق ما أفادت به قناة "المسيرة".

وبحسب وسائل إعلام محلية، تركّز القصف على معسكر السواد الواقع جنوب العاصمة صنعاء، وهو الموقع الذي كان مقرًا لقيادة الحرس الجمهوري في السابق، حيث تعرّض لثماني ضربات متتالية تسببت بانفجارات عنيفة هزّت أرجاء المنطقة، في حين استُهدف معسكر ضبوه في محيط العاصمة أيضًا بعدة غارات.

وفي صعدة شمال البلاد، شنّت المقاتلات الأمريكية ضربات جوية وُصفت بالعنيفة، وسط تغطية دخانية وغبار كثيف غطى سماء المدينة، بحسب مشاهد جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الهجمات بأنها "عدوان أمريكي"، وأفادت بتنفيذ 26 غارة توزعت على محافظات صنعاء وصعدة والجوف.

في السياق، أطلق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي سلسلة مواقف حادة، وأكد أن "عمليات القصف مستمرة إلى داخل فلسطين المحتلة"، مضيفًا أن "الإسرائيلي متذمر من الفشل الأمريكي في كبح تلك العمليات".

واعتبر الحوثي أن "لا نجاح يُذكر للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى توقف حركة الملاحة الإسرائيلية بشكل تام. وأضاف أن "الجولة التصعيدية الأمريكية في اليمن تمهّد لمرحلة يُترك فيها الشعب الفلسطيني من دون أي دعم أو تضامن"، مشيدًا بما وصفه بـ"الحضور الجماهيري المميز للشعب اليمني في نصرة فلسطين والمقدسات الإسلامية".

إلى ذلك، شهدت العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية اليوم مسيرات حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي، أكدت خلالها الحشود الشعبية تمسكها بالقضية الفلسطينية واستعدادها للدفاع عن المقدسات الإسلامية.

أنصار جماعة الحوثيين يرفعون علمًا فلسطينيًا ضخمًا خلال تظاهرة أسبوعية مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء، اليمن، يوم الجمعة 28 آذار/مارس 2025. Osamah Abdulrahman/ AP

وكان الحوثيون قد أعلنوا، أمس الخميس، استهداف مطار بن غوريون و"هدف عسكري آخر جنوبي يافا بصاروخين باليستيين"، إلى جانب تنفيذ "عملية مشتركة ضد قطع بحرية معادية في البحر الأحمر، على رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان"، وفق بيان رسمي صادر عن الجماعة.

وأكد المتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع، أن العمليات ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي مستمرة.

في المقابل، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخين تم اعتراضهما قبل دخول الأجواء الإسرائيلية، فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقارير أولية عن سقوط شظايا صاروخية في منطقة ميفو حورون، ما تسبب في إصابة شخص أثناء محاولته مغادرة سيارته مع انطلاق الإنذارات.

كما ذكرت الصحيفة أن مطار بن غوريون شرقي تل أبيب أوقف كافة عمليات الإقلاع والهبوط، بينما اضطرت الطائرات المقرر هبوطها إلى مواصلة التحليق في الأجواء حتى صدور تعليمات جديدة.

ومنذ أواخر عام 2023، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات متكررة على سفن في البحر الأحمر، وتقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة. ومنذ بدء الضربات الأمريكية هذا الشهر، أطلقت الجماعة ما لا يقل عن ثمانية صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي تعليقه على التطورات، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بـ"القضاء التام" على الجماعة، ووجّه تحذيرًا إلى إيران طالبها فيه بالتوقف "الفوري" عن تزويد الحوثيين بالمعدات العسكرية والدعم المباشر.