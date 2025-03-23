صفارات الإنذار تدوي مجددا في تل أبيب والجيش يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه في منصة "إكس"، إن القوات تمكنت من اعتراض الصاروخ قبل أن يصل إلى الأجواء الإسرائيلية.

كما أدى إطلاق صفارات الإنذار إلى تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي، شرقي تل أبيب، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، قد أعلن يوم السبت أن الحوثيين نفذوا عمليتين عسكريتين، استهدفت إحداهما مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، بينما استهدفت الأخرى سفنًا عسكرية تابعة لحاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يطلق فيها الحوثيون صواريخهم ضد أهداف داخل إسرائيل، تنفيذا لتهديد وجهوه في وقت سابق للدولة العبرية بتعليق أوامر منع دخول المساعدات إلى غزة كما تأتي في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.