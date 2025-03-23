صفارات الإنذار تدوي مجددا في تل أبيب والجيش يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ يطلق النار لاعتراضه بينما تدوي صفارات الإنذار في تل أبيب، الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 حقوق النشر  AP
بقلم: يورونيوز
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت، صباح الأحد، في عدة مناطق بوسط إسرائيل، تزامنًا مع إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه في منصة "إكس"، إن القوات تمكنت من اعتراض الصاروخ قبل أن يصل إلى الأجواء الإسرائيلية.

اعلان
اعلان

كما أدى إطلاق صفارات الإنذار إلى تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي، شرقي تل أبيب، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، قد أعلن يوم السبت أن الحوثيين نفذوا عمليتين عسكريتين، استهدفت إحداهما مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، بينما استهدفت الأخرى سفنًا عسكرية تابعة لحاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يطلق فيها الحوثيون صواريخهم ضد أهداف داخل إسرائيل، تنفيذا لتهديد وجهوه في وقت سابق للدولة العبرية بتعليق أوامر منع دخول المساعدات إلى غزة كما تأتي في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

