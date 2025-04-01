Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

قصف إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت وعون يشير إلى نوايا "مبيتة" تجاه لبنان

مبنى سكني متضرر بعد تعرضه في وقت سابق لهجوم إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الضاحية الجنوبية، الضاحية الجنوبية، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، 1 أبريل/نيسان 2025
مبنى سكني متضرر بعد تعرضه في وقت سابق لهجوم إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الضاحية الجنوبية، الضاحية الجنوبية، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، 1 أبريل/نيسان 2025 حقوق النشر  Hussein Malla/ AP.
حقوق النشر Hussein Malla/ AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

للمرة الثانية خلال أسبوع، يقصف الجيش الإسرائيلي ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي. لكن يأتي هذا الاستهداف في سياق مغاير عن الأول، إذ لم يكن "ردًا على استهداف شمال إسرائيل"، ولم تمهّد له تل أبيب بإنذارات للمدنيين كالتي تنشرها عبر موقع "إكس"، ما يجعله تصعيدًا خطيرًا.

قصفت الطائرات الإسرائيلية فجر الثلاثاء مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، وقالت الدولة العبرية إن "الجيش استهدف بتوجيه من الشاباك إرهابيًا من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ساعد حماس".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المبنى استُهدف بصاروخين، وألحقت الغارة أضرارًا كبيرة بالطوابق العلوية منه، حسب ما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حصيلة أولية للغارة، أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، ما يعني أن الأعداد مرشحة للارتفاع، خاصة أن المنطقة مكتظة بالسكان.

مقاطع توثّق أضرار المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت
Related

وقد أدان رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون الاستهداف الإسرائيلي، قائلًا: "إنه إنذار خطير حول النيات المبيّتة ضد لبنان". وهي لهجة أكثر حدة من الخطاب الرسمي المعتاد بشأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

بيان الرئاسة اللبنانية بشأن الاستهداف الإسرائيلي الأخير

من جهته، وصف النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي القصف الأخير بأنه "عدوان كبير نقل المرحلة إلى مكان آخر"، وحمّل الولايات المتحدة مسؤوليته.

كما عبّر عن عدم رضا الحزب عن الموقف الرسمي اللبناني قائلًا: " سمعنا إدانة رئيسي الجمهورية والحكومة لكن الأمر يجب ألا يقف عند حدود ذلك وينبغي على الحكومة استدعاء سفراء الدول الكبرى".

وتأتي هذه التطورات بعد نحو ثلاثة أيام من استهداف تل أبيب للضاحية، حيث قصفت الدولة العبرية مبان في منطقة الحدث ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل، وهو ما نفى حزب الله ضلوعه فيه.

وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد لوّح في آخر خطاب له بمناسبة "يوم القدس" بنفاد صبر الحزب والعودة إلى الخيار العسكري إذا استمرت إسرائيل في استهدافاتها، ما يضفي على الحادثة الأخيرة طابعًا أكثر خطورة وسط أجواء إقليمية متوترة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

الشرطة الإيطالية تحقق في حادث احتراق أكثر من 12 سيارة تسلا في روما

بعد تهديد إسرائيل بقصف معبر المصنع الحدودي.. اتصالات بيروت ودمشق مع واشنطن "تجمّد" الضربة

غارات دامية على بيروت والجنوب.. ترامب يمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لبدء عملية برية واسعة في لبنان