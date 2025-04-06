مقتل وجرح 6 أشخاص في تحطم مروحية طبية جنوب غرب اليابان

اعلان

تحطمت مروحية طبية كانت تقل مريضًا في جنوب غرب اليابان يوم الأحد، وسقطت في البحر، مما أسفر عن مصرع ثلاثة من أصل ستة أشخاص كانوا على متنها، بحسب ما أعلنته وكالة خفر السواحل اليابانية.

ونجحت فرق خفر السواحل في إنقاذ الطيار هيروشي هامادا (66 عامًا)، وميكانيكي المروحية كاتسوتو يوشيتاكه، والممرضة ساكورا كونيتاكي (28 عامًا)، بعد العثور عليهم وهم يتمسكون بعوامات نجاة هوائية في المياه.

وأشارت التقارير إلى أن الناجين الثلاثة تعرضوا لحالة انخفاض حرارة الجسم، إلا أنهم ظلوا واعين أثناء عملية الإنقاذ.

وقال مسؤول من خفر السواحل في تصريح لوكالة الأنباء "أسوشييتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته وفقًا للوائح، إن حالة الناجين مستقرة رغم الإجهاد الذي عانوا منه.

وفي وقت لاحق، تم انتشال جثث ثلاثة من ركاب المروحية، وهم الطبيب كي أراكاوا (34 عامًا)، والمريض ميتسوكي موتويشي (86 عامًا)، بالإضافة إلى مقدّم الرعاية له كازويوشي موتويشي (68 عامًا).

وقامت مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية بانتشال الجثث بعد عمليات بحث مكثفة في المنطقة.

على الفور، نشر خفر السواحل الياباني فرق إنقاذ مكونة من طائرتين وثلاث سفن إلى موقع الحادث، حيث استمرت الجهود لتحديد مصير الطائرة والتأكد من عدم وجود أي ناجين إضافيين.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، كان الستة أشخاص على متن ما يُعرف في اليابان بـ"مروحية الطبيب"، وهي مروحية مجهزة طبيًا تُستخدم لنقل الحالات الحرجة.

وكانت المروحية في طريقها إلى مستشفى في مدينة فوكوكا قادمة من مطار في محافظة ناغاساكي عندما وقع الحادث.

وحتى الآن، لا تزال أسباب الحادث غير واضحة، وتستعد السلطات اليابانية لإجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي.