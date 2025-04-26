فيرجينيا جيوفري تضع حدًا لحياتها.. انتحار أشهر ضحايا جيفري إبستين

توفيت الناشطة الأمريكية المقيمة في أستراليا، فيرجينيا جيوفري، منتحرة يوم الجمعة في مزرعتها بغرب أستراليا، حسبما أكد وكيل الدعاية الخاص بها.

اعلان اعلان

وقالت ديني فون موفلينج، وكيلة الدعاية لجيوفري، في بيان رسمي: "كانت فيرجينيا محبوبة وحكيمة ومرحة للغاية، وكانت بمثابة منارة للناجين والضحايا الآخرين".

وأضافت: "كانت تعشق أطفالها والعديد من الحيوانات التي كانت ترعاها. دائمًا ما كانت تضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتها الشخصية. سأفتقدها بشكل يفوق الوصف. لقد كان شرف العمر أن أمثلها وأدعم قضيتها".

وعاشت جيوفري، المولودة في الولايات المتحدة والمقيمة في أستراليا منذ سنوات، حياتها كمدافعة قوية عن حقوق الناجين من الاتجار بالجنس، بعد أن أصبحت شخصية محورية في فضيحة جيفري إبستين، المصرفي الأمريكي الثري الذي انتحر في زنزانته بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالجنس واستغلال عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.

وكانت الفضيحة عندما بدأت الشرطة في بالم بيتش بولاية فلوريدا التحقيق في مزاعم بأن إبستين اعتدى جنسيًا على فتيات قاصرات تم استئجارهن لتدليكه. ورغم ذلك، انتهت القضية الأولى بسجن إبستين لمدة 18 شهرًا فقط، بعد أن أبرم صفقة سرية لتجنب الملاحقة القضائية الفيدرالية بالإقرار بالذنب في تهم أقل خطورة تتعلق بطلب الدعارة، ليُطلق سراحه في عام 2009.

وظهرت جيوفري علنًا في وقت لاحق، حيث كشفت في دعاوى قضائية أنها كانت تعمل كعاملة في منتجع صحي في نادي مار-أ-لاغو الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بالم بيتش عندما تم استدراجها في عام 2000 من قبل غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين ومساعدته.

ملف-فيرجينيا جوفري تتحدث خلال مؤتمر صحفي خارج محكمة مانهاتن في نيويورك, أغسطس. 27, 2019 Bebeto Matthews/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

وأكدت جيوفري أن ماكسويل وظفتها في البداية كمدلكة، لكنها تحولت بسرعة إلى "خادمة جنسية" أجبرت على إرضاء إبستين وأصدقائه وشركائه حول العالم.

سافرت جيوفري دوليًا أثناء فترة استغلالها، حيث قالت إنها أجبرت على ممارسة الجنس مع شخصيات بارزة، من بينهم الأمير البريطاني أندرو، عندما كانت تبلغ من العمر 17 و18 عامًا فقط. نفى هؤلاء الرجال هذه الاتهامات بشدة، وشككوا في مصداقية روايتها. كما اعترفت جيوفري بتغيير بعض التفاصيل الرئيسية في سردها للأحداث، مثل العمر الذي قابلت فيه إبستين لأول مرة.

ومع ذلك، فإن العديد من عناصر روايتها تم دعمها بأدلة وثائقية وشهادات شهود وصور، بما في ذلك صورة شهيرة لها مع الأمير أندرو، حيث يظهر ذراعه حول صدرها العاري في منزل ماكسويل بلندن.

قالت جيوفري في إحدى دعاواها القضائية إنها مارست الجنس مع الأمير أندرو ثلاث مرات: الأولى في لندن خلال رحلتها عام 2001، والثانية في قصر إبستين بنيويورك عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، والثالثة في جزر العذراء الأمريكية عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها.

وضع انتحار إبستين في زنزانته بنيويورك عام 2019 حدًا لآمال جيوفري في محاسبته قانونيًا. ومع ذلك، لم تتوقف عن الكفاح من أجل حقوق الناجين من الاتجار بالجنس، وأسست في عام 2015 منظمة خيرية باسم SOAR لتوفير الدعم للضحايا الآخرين.

في بيان مؤثر يوم الجمعة، قالت سيغريد مكاولي، محامية جيوفري: "دفعتني شجاعتها إلى القتال بقوة أكبر. لقد كانت قوتها وإيمانها مصدر إلهام دائم لي. اليوم، فقد العالم إنسانة رائعة. فلترقد بسلام يا ملاكي العزيز".