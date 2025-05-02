Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
إسرائيل تشن7 غارات على محيط دمشق وترسل مقاتلاتها فوق أجواء حماة والسويداء ودرعا

صورة عامة لدمشق من جبل قاسيون الخميس، 2 يناير/كانون الثاني 2025
بقلم: يورونيوز
تعرض محيط دمشق لسبع غارات شنتها تل أبيب على عدة مواقع بحسب وسائل إعلام محلية ما أدى لمقتل مدني إصابة آخرين في مدينة حرستا بريف العاصمة السورية بحسب كالة الأنباء السورية سانا.

وقد أفادت الوكالة بأن مقاتلات حربية إسرائيلية قد قصفت محيط قرية شطحة بريف حماة ما أدى لإصابة أربعة أشخاص بجروح. كما استهدف طيران الدولة العبرية اللواء 175 التابع للجيش السوري السابق في مدينة إزرع بمحافظة درعا بحسب ذات المصدر.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي القصف قائلا إن "مقاتلاته الحربية استهدفت موقعا عسكريا ومدفعية مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض جو في سوريا". وتوعد بأنه سيستمر في التحرك طالما كان ذلك ضروريا لحماية مواطني دولة إسرائيل" حسب تعبيره؟

هذه الضربات هي الأخيرة في سلسلة غارات استهدفت البنية العسكرية السورية منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وسيطرة الفصائل الإسلامية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على السلطة في البلاد أواخر السنة الماضية. وعن طبيعة الأماكن المستهدفة، قالت الدولة العبرية إنها قصفت مواقع تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية.

وتأتي الضربات الأخيرة بعد شن تل أبيب صباح الجمعة غارة قرب القصر الرئاسي في دمشق وقالت حكومة بنيامين نتنياهو إنا رسالة تحذير للقيادة الانتقالية الجديدة بقيادة أحمد الشرع وأنها مستعدة للتصعيد العسكري بسبب ما تقول إنه دعم للطائفة الدرزية في هذا البلد.

وقد دأبت إسرائيل على قصف سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مستهدفة مواقع كانت تحت تصرف مجموعات إيرانية أو حليفة لها.

الصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودها

