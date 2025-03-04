اختفاء مقاتلة فلبينية وطياريها خلال مهمة عسكرية ضد مسلحين شيوعيين

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ووفقًا للمتحدث باسم القوات الجوية، فقدت الطائرة الاتصال مع باقي التشكيل العسكري أثناء العملية، بينما عادت جميع الطائرات الأخرى بسلام إلى قاعدتها الجوية في مقاطعة سيبو.

وتواصل القوات المسلحة عمليات البحث عن المقاتلة المفقودة، حيث أكد الجيش أنه لا يزال "متفائلًا جدًا" بشأن سلامة الطيارين.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية كونسويلو كاستيلو: "نأمل في العثور عليهما قريبًا، ونطلب من الجميع الانضمام إلينا في الصلاة خلال هذا الوقت الحرج."

واستهدفت المهمة عناصر من الجيش الشعبي الجديد، الجناح المسلح للحزب الشيوعيالفلبيني، الذي يقدر الجيش أن لديه نحو 1000 مقاتل نشط بعد عقود من القتال.

وكانت محادثات السلام بين المسلحين والحكومة قد انهارت خلال رئاسة رودريغو دوتيرتي، بينما لم تشهد أي تقدم في عهد الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن، رغم اتفاق الطرفين سابقًا على استئناف المفاوضات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الجوية ستعلق استخدام طائرات (FA-50) الأخرى عقب الحادث. وكانت الفلبين قد حصلت على 12 مقاتلة من هذا الطراز عام 2015 ضمن خطط لتحديث أسطولها الجوي، مع نية لشراء مزيد من الطائرات من كوريا الجنوبية.

إلى جانب عمليات مكافحة المسلحين، تُستخدم هذه الطائرات في دوريات جوية فوق بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد نزاعات إقليمية مستمرة بين مانيلا وبكين.