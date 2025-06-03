ألمانيا: السجن مدى الحياة لسوري بعد إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

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أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن المؤبد على مقاتل سوري سابق، بعد إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال مشاركته في النزاع المسلح إلى جانب قوات النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد.

وأعلنت محكمة شتوتغارت، يوم الثلاثاء، أن المتهم، الذي انخرط في صفوف فصيل شيعي موالٍ للأسد في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا جنوبي سوريا، أُدين بارتكاب انتهاكات جسيمة شملت القتل والتعذيب، ضمن حملة استهدفت المدنيين من أبناء الطائفة السنية، بهدف بث الرعب بينهم وإجبارهم على مغادرة المدينة.

وشهدت المحاكمة، التي استمرت عدة أشهر، تقديم شهادات من 30 شخصاً، كشفت تفاصيل مروعة عن الجرائم التي ارتُكبت في تلك المرحلة من النزاع، والتي وصفتها المحكمة بأنها جزء من نمط منظم من الانتهاكات بحق السكان.

وتأتي هذه الإدانة في إطار الجهود القضائية التي تبذلها ألمانيا لمحاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية، بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بغضّ النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.

وتُعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا حظيت بمتابعة حقوقية وإعلامية واسعة، بعدما فتحت ألمانيا الباب لملاحقات قضائية مماثلة، من أبرزها الحكم الصادر عام 2022 بحق أنور رسلان، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات السوري، بالسجن المؤبد بعد إدانته بالإشراف على تعذيب أكثر من 4000 معتقل وقتل 27 منهم في مركز "فرع الخطيب" الأمني بدمشق، خلال عامي 2011 و2012.

ورأى ناشطون حقوقيون في تلك المحاكمة سابقة تاريخية في مسار العدالة الدولية، واعتبروها خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، بغض النظر عن مواقعهم أو حصاناتهم السابقة.